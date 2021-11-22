انطلاق فعاليات وأنشطة قرية ماراثون أدنوك أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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تنطلق اليوم فعاليات وأنشطة القرية الرياضية لماراثون أدنوك أبوظبي، وذلك في مقر «أدنوك»، تمهيداً لاستقبال عموم فئات المجتمع والمشاركين في الماراثون، الذي يقام بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وذلك في إطار تعزيز مؤشر جودة الحياة ونمط الحياة الصحية والرفاهية لأفراد مجتمع أبوظبي.

وتتضمن فعاليات القرية العديد من الأنشطة التي تناسب كل أفراد العائلة.

وقال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: أكملنا جميع التحضيرات لتقديم نسخة عالمية جديدة بأعلى معايير السلامة والتدابير الوقائية حفاظاً على صحة المشاركين، ونتطلع بالشراكة مع أدنوك لتقديم نسخة مميزة من كل الجوانب لماراثون أدنوك أبوظبي في ظل الجهود الكبيرة والخطط الداعمة لترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للرياضة وملتقى مميز للأبطال والرياضيين.

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