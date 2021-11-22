تعاون بين اتحاد الإمارات للكاراتيه ونظيره المغربي

المصدر: دبي - علي شدهان

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وقّع اتحاد الإمارات للكاراتيه، اتفاقية تعاون مع نظيره المغربي، حيث وقع الاتفاقية في مجمع «حمدان الرياضي»، اللواء «م» ناصر الرزوقي رئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه، ومحمد مقتابل، رئيس الجامعة الملكية المغربية للكاراتيه.

وقدمت الإمارات، ممثلة باتحاد الكاراتيه، دروعاً تضمنت صورة لـ«لاعب كاراتيه على كوكب المريخ»، إلى كوكبة من رؤساء الاتحادات المشاركة في بطولة العالم الـ 25 للرجال والسيدات، والتي أسدل الستار على منافساتها أول من أمس في مجمع «حمدان الرياضي» بمشاركة قياسية بلغت أكثر من 1000 لاعب ولاعبة مثلوا 117 دولة، وبتنظيم اتحاد الإمارات للكاراتيه، وإشراف الاتحاد الدولي، ودعم مباشر من مجلس دبي الرياضي.

ومثلت الدروع ، والتي حملت شعار «مونديال دبي»، و«لاعب كاراتيه على كوكب المريخ»، التفاتة بارعة من اتحاد الإمارات للكاراتيه، كونها جسدت إنجازات الإمارات الحضارية والعلمية.

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