«كاراتيه مصر» ثاني «مونديال دبي»

المصدر: دبي - علي شدهان

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حل «كاراتيه مصر» ثانياً في ختام «مونديال دبي» للرجال والسيدات، اليوم في مجمع حمدان الرياضي، فيما توجت اليابان بطلاً للنسخة 25 التي أقيمت بضيافة الإمارات خلال الفترة من 16 حتى 21 نوفمبر بمشاركة غير مسبوقة بلغت أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من 117 دولة.

وجمع نجوم ونجمات «كاراتيه مصر» 8 ميداليات، 3 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات، خلف نجمات ونجوم اليابان الذين حصدوا 7 ميداليات، 4 ذهبيات وفضية وبرونزيتين.

تتويج الأبطال

وشارك في مراسم تتويج أبطال وبطلات «مونديال دبي» للكاراتيه، اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، وسعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، والإسباني أنطونيو سبينوس، رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، وعدد من مسؤولي الاتحاد الدولي، والشخصيات الرياضية البارزة.

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