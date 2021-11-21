الشارقة ينهي الدور التمهيدي لرجال اليد بالعلامة الكاملة

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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أنهى الفريق الأول لرجال اليد بنادي الشارقة الدور التمهيدي لدوري رجال اليد بالعلامة الكاملة برصيد 21 نقطة منحته صدارة المحطة الأولى للبطولة عقب فوزه على فريق النصر 31-21 لينتقل للدور قبل النهائي على رأس المجموعة الأولى، بينما يتربع على رأس المجموعة الثانية في الدور قبل النهائي فريق شباب الأهلي، والذي حل وصيفاً بختام الدور التمهيدي للبطولة عقب فوزه على فريق الجزيرة 25 - 22 رافعاً رصيده إلى 17 نقطة.

ونجح فريق الوصل من تجاوز فريق العين بصعوبة بنتيجة 24- 23، رافعاً رصيده إلى 13 نقطة بالمركز الخامس، ليتراجع العين للمركز الرابع بعد أن توقف رصيده عند 15 نقطة، وعمق فريق مليحة جراح فريق دبا الحصن بفوزه 23- 20 وحصد نقاط المباراة رافعاً رصيده إلى 13 نقطة وضعته بالمركز السادس بفارق الأهداف عن الوصل، بينما استمر فريق دبا الحصن في المركز الأخير ولم يتذوق حلاوة الفوز بخسارته السابعة ويتوقف رصيده عند 7 نقاط.

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