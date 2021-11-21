تتويج الفائزين بمنافسات درع التفوق العام لقيادة الإمداد المشترك

المصدر: أبوظبي - وام

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توّج العميد ركن خالد جمعة عبد الرحمن القطان نائب قائد الإمداد المشترك الفائزين بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في ختام منافسات التدريب ضمن أنشطة درع التفوق للعام التدريبي 2021 على مستوى وحدات الإمداد المشترك، التي تنظمها قياده الإمداد المشترك بالتعاون مع الإدارة التنفيذية للتعليم والتدريب في وزارة الدفاع.

ونال معهد الإدارة والإمداد المشترك المركز الأول وحصل على درع التفوق العام في مجموع النقاط، في حين نال المركز الثاني سلاح الصيانة العامة وحصل سلاح التموين والنقل على المركز الثالث.

وتأتي هذه البطولة في إطار حرص قياده الإمداد المشترك على رفع مستوى اللياقة البدنية لمختلف الرتب وتنمية روح التنافس والمثابرة في مختلف المسابقات والبطولات الرياضية.

وقام راعي الحفل بتوزيع الجوائز والكؤوس على الفائزين والتقاط الصور الجماعية مع الفرق الفائزة.

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