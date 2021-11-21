عجمان تنظم نصف ماراثون «مستشفى أمينة»

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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أعلنت دائرة التنمية السياحية في عجمان توقيع اتفاقية رعاية جديدة مع مجموعة مستشفيات أمينة، لرعاية سباق نصف ماراثون عجمان في نسخته الثالثة ليسمى بـ «سباق نصف ماراثون مستشفى أمينة - عجمان»، والذي تنظّمه شركة القدرة للخدمات الرياضية، ويقام السباق يوم الجمعة 31 ديسمبر المقبل في منطقة الزوراء في عجمان.

ويعدّ سباق «نصف ماراثون مستشفى أمينة – عجمان» الأول من نوعه في الإمارة لشموله على مسافة سباق رئيسية تبلغ 21.1 كم، إضافة إلى ثلاث مسافات أخرى هي 10 كم و5 كم و2.5 كم، ليتلاءم مع جميع المستويات والقدرات، حيث يتوقّع أن يصل عدد المشاركين إلى حوالي 1500 متسابق. وسيضم السباق الفئة المفتوحة وفئة المواطنين لكلّ من الرجال والسيدات؛ وتم تخصيص أكثر من 30 ألف درهم، قيمة الجوائز النقدية تمنح لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في مسافة النصف ماراثون 21 كم.

وقّع اتفاقية الرعاية محمد علي عبد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات في مستشفى أمينة ومجموعة أنجلو إربيان للرعاية الصحية في الإمارات الشمالية، وبدر إبراهيم الزرعوني، نائب المدير العام لشركة القدرة للخدمات الرياضية، منظّمة السباق، بحضور سعود عبد العزيز الجسمي، مدير قسم الفعاليات في دائرة التنمية السياحية في عجمان، وشفيق عجور، مدير العمليات في مستشفى أمينة وأعضاء من مجلس الإدارة في مستشفى أمينة.

مكانة مهمة

وقال سعود عبد العزيز الجسمي، مدير قسم الفعاليات في دائرة التنمية السياحية في عجمان: إن سباق «نصف ماراثون مستشفى أمينة - عجمان» له مكانة مهمّة، إذ يقع ضمن الأجندة الرياضية والمجتمعية لدائرة التنمية السياحية في عجمان، ويأتي منسجماً مع توجّهات الدائرة لتكثيف الفعاليات والأنشطة الرياضية لما لذلك من أهمية توعوية حول فائدة اعتماد نمط حياة صحية لجميع الأفراد، وتعزيز تنشيط القطاع السياحة في الإمارة عبر استقطاب المزيد من الزوّار إلى الإمارة، إضافة إلى تحقيق رؤية عجمان 2021.

كما أكّد محمد علي عبد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات في مستشفى أمينة، على حرص إدارة المستشفى على التعاون للمرة الثالثة مع دائرة التنمية السياحية في عجمان بعد النجاح الكبير الذي حققته النسختان السابقتان، ودعمها الدائم لهذا النوع من المبادرات.

وأضاف محمد علي عبد الله: «ستكون النسخة الثالثة من نصف ماراثون مستشفى أمينة - عجمان، تحت شعار «الجري من أجل الصحة»، شهادة على تعهد مستشفى أمينة بالإلهام والدعم والمساهمة في رفع الوعي الصحي والرعاية الصحية في المجتمع عامة، وفي ظلّ الأوقات الحساسة التي نمرّ بها، حيث أصبح الحفاظ على الصحة من أهم المتطلبات».

وعبّر بدر إبراهيم الزرعوني، نائب مدير عام شركة القدرة للخدمات الرياضية، عن سعادته بتجديد هذه الاتفاقية للسنة الثالثة على التوالي، وأضاف إن إدارة الشركة ستحشد كل الإمكانات لإنجاح السباق وخروجه بالشكل الذي يليق به للحفاظ على مكتسبات النسخ الماضية، مجدداً شكره لدائرة التنمية السياحية في عجمان على كل الدعم الذي تقدمه لخدمة الرياضة المجتمعية في الإمارة.

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