قرعة متوازنة لبطولة الحبتور الدولية لتنس السيدات

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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جاءت قرعة بطولة الحبتور العالمية لتنس السيدات، في نسختها الـ 24، متوازنة، حيث أسفرت عن وقوع المصنفة الأولى على البطولة شوي زانك، مع الهندية انيكتا رينا، وتواجه الصينية المصنفة الثانية فيثي دينج، إحدى اللاعبات الصاعدات من التصفيات، أما المصرية ساندرا سمير، فسوف تلعب مع المصنفة الثامنة، السلوفاكية بولونا هيركوج.

وأعلن خلف الحبتور رئيس مجموعة الحبتور، خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد أمس، للإعلان عن تفاصيل قرعة النسخة الـ 24 لبطولة الحبتور الدولية لتنس السيدات، أن المجموعة تسعى إلى التأثير بشكل مباشر على صحة الإنسان، وتمنحه الطاقة الإيجابية في العمل والحياة.

حضر المؤتمر ناصر المرزوقي الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس، والهندية شيتال ايار مندوبة الاتحاد الدولي، ونورة بدوي مديرة البطولة.

وأكد الحبتور حرص المجموعة، بالتعاون مع الاتحادين الإماراتي والدولي، على استمرار البطولة، والتحليق بها في صدارة الأحداث الرياضية في العالم، وتحقيق نجاحات مضاعفة، تواكب التطور الرياضي الذي تشهده دولة الإمارات.

وكشف الحبتور النقاب عما حققته البطولة من نجاحات خلال فترة الجائحة، مؤكداً أنها منحت الثقة للكثير من الأحداث المماثلة بالعودة، كما منحت الثقة والفرصة للاعبات، لممارسة النشاط من جديد.

شكر وتقدير

من جانبه، وجّه ناصر المرزوقي الأمين العام للاتحاد، الشكر والعرفان إلى مجموعة الحبتور، وخص بالشكر خلف الحبتور، مؤكداً حرص الاتحاد على إنجاح البطولة، ونقل تحيات سمو الشيخ حشر مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للتنس، إلى الحضور.

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