نجوم «أوروبية الغولف» يشيدون بتطور رياضة الإمارات في 50 عاماً

المصدر: دبي - فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدم لاعبو الجولة الأوروبية للغولف التهنئة لدولة الإمارات بمناسبة الاحتفال بـ«عام الخمسين»، في ذكرى تأسيس الدولة، وأشادوا بالتطور الكبير لرياضة الإمارات خلال 50 عاماً، وخاصة على مستوى ملاعب وبطولات الغولف، ووجه التهنئة عدد من ألمع وأبرز نجوم الغولف في العالم، عبر مقطع فيديو تم تصويره خلال فعاليات النسخة 13 من بطولة «دي بي ورلد»، البطولة الختامية لموسم الجولة الأوروبية، ومنهم بيلي هورشل، وتومي فليتوود، وشين لوري، وبيرند ويسبرجر، وتمنى نجوم العالم مزيداً من الإنجازات لرياضة الإمارات، وخصوصاً على مستوى بطولات الغولف، والتي يحرصون على المشاركة فيها، فيما أكد اللاعب الإماراتي، أحمد سكيك، تطلعه لأن يكون جزءاً مهماً من تاريخ اللعبة في الدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة.

دور كبير

الجدير بالذكر أن رياضة الغولف لعبت دوراً كبيراً في تاريخ الإمارات، حيث تم بناء الملاعب الرملية الأولى في السبعينيات والثمانينيات، ويعتبر نادي الغزال للغولف أبوظبي أحد أبرز الملاعب الرملية في أبوظبي واستضاف أول بطولة عالمية للعبة من نوعها في الرمال في عامي 2004 و2005. وبعد مرور 50 عاماً على الملاعب الرملية، يوجد حالياً 20 ملعباً في جميع أنحاء الدولة، ويعد بعضها من أشهر ملاعب العالم، وتستضيف الإمارات كل عام 4 بطولات عالمية، ثلاث منها ضمن سلسلة رولكس الشهيرة وهي «أبوظبي إتس إس بي سي للغولف» و«دبي ديزرت كلاسيك»، و«دي بي ورلد».

تطور

تم تعزيز مستقبل الغولف في الإمارات مع الإعلان عن تطور بارز في مسار الشراكة الطويلة بين «الجولة الأوروبية» للغولف و«دي بي ورلد»، باختيارها الراعي الرسمي للجولة الأوروبية اعتباراً من موسم 2022. وبالتزامن مع احتفالات «الجولة الأوروبية» و«دي بي ورلد» بالذكرى الخمسين لإنشائهما في 2022، تُبشّر هذه الاتفاقية بحقبة غير مسبوقة في تاريخ «الجولة الأوروبية» التي ستبدأ موسمها الأول تحت مسمى «جولة دي بي ورلد». ويعتبر هذا التعاون التاريخي محطة بارزة على صعيد الشراكات في الفعاليات الرياضية العالمية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز