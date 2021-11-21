سعود المعلا يشهد ختام كأس رئيس أوزبكستان للشطرنج

المصدر: طشقند - البيان الرياضي

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شهد الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج حفل ختام بطولة كأس رئيس دولة أوزبكستان للشطرنج والتي نظمها الاتحاد الأوزبكي للشطرنج في طشقند العاصمة خلال الفترة من 11 نوفمبر إلى 19 نوفمبر الجاري بمشاركة 103 لاعبين من 10 دول.

وأقيم حفل الختام برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء الأوزبكي وزير الرياضة والسياحة عزيز عبد الحكيموف وبحضور الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا وبيرك بالجاييف مستشار رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج وسولاكولجو اوزجور رئيس لجنة البطولات بالاتحاد الدولي للشطرنج وحسان توردلييف نائب رئيس الاتحاد الأوزبكي للشطرنج.

وأشاد الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا بالتنظيم المميز للنسخة الأولى من البطولة، وتقدّم بالتهنئة إلى عزيز عبد الحكيموف نائب رئيس مجلس الوزراء الأوزبكي وزير الرياضة والسياحة والذي يشغل منصب رئيس الاتحاد الأوزبكي للشطرنج أيضاً، وإلى اللجنة المنظمة للبطولة للنجاح اللافت الذي حققته البطولة بنسختها الأولى، مؤكداً عمق العلاقة والتعاون المشترك بين نادي الشارقة الثقافي للشطرنج واتحاد أوزبكستان للشطرنج.

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