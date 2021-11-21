«زلزال» يحلّق بسباق ربدان للمحامل الشراعية 22 قدماً

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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توج القارب «زلزال» لعيسى سلطان جمعة المرزوقي بطلاً لسباق ربدان للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية أول من أمس ضمن مهرجان عام الخمسين البحري، والذي يستمر حتى السبت المقبل.

واحتل «داحس» لعبد الرحمن عبد الله محمد المرزوقي المركز الثاني في السباق، فيما حل ثالثاً «مفارج» لأكاديمية أبوظبي البحرية، وفي المركز الرابع «طوفان» لأحمد إسماعيل أحمد المرزوقي، أما المركز الخامس فكان من نصيب «برق» لجابر محمد جابر الحمادي.

وجاء في المركز السادس «صاروخ» لعبد العزيز محمد عبد الرحمن، وسابعاً جاء «رجام» لأحمد طارش عتيق القبيسي، وكان المركز الثامن من نصيب «حشيم» لأحمد يوسف سالم الحمادي، واحتل المركز التاسع «الصاروخ» لسعيد محمد سعيد البهلولي، وفي المركز العاشر جاء «الساعي» لمنصور سالم بخيت الشوق.

توج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى سعيد حميد المهيري مسؤول عام المرسى وخليفة راشد الرميثي مشرف السباقات التراثية.

منافسات التجديف

من جهة أخرى شهد المهرجان منافسات سباق التجديف الأولمبي التي أسفرت عن فوز إبراهيم مراغي علي بذهبية فردي الرجال، وحصل الثنائي جيمس جردن وعبد العزيز المرزوقي على ذهبية فئة الزوجي رجال، وحلّقت اللاعبة جوسكو أسلان بذهبية فردي السيدات، وحلق «الثنائي» جوسكر أسلان وليدا فوتار بذهبية زوجي السيدات.

وفي منافسات الزوجي المختلط جاء الثنائي مروان خميس واللاعبة جوسكر أسلان على القمة، أما منافسات الرباعي المختلط فقد فاز بها «الرباعي» سعيد فهد وعبد العزيز المرزوقي وإبراهيم مراغي وجيمس جردن.

وتنطلق اليوم منافسات الترايثلون التي تقام ضمن المهرجان بمقر النادي على كورنيش العاصمة، وتتضمن مسابقات الجري والسباحة والكاياك للأعمار فوق 8 سنوات، ويشارك فيها أكثر من 50 لاعباً ولاعبة من مختلف الجنسيات.

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