أحمد بن محمد يستعرض مع رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية سبل تعزيز التعاون

المصدر: البيان

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استقبل سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية اليوم (الأحد) في دبي، الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح، رئيس اللجنة الأولمبية في دولة الكويت الشقيقة.

جرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الحركة الأولمبية في البلدين الشقيقين واستعراض قرارات الاجتماع الـ76 للمكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي، واجتماع الجمعية العمومية الـ40 للمجلس الأولمبي الآسيوي، واللذين أُقيما في دبي خلال يومي 20-21 نوفمبر الجاري.

وتبادل سموه أطراف الحديث مع رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية حيث شهد اللقاء بحث إمكانية تفعيل مزيد من الشراكات البناءة بين الجهتين، وتعزيز سبل التعاون الثنائي، بما يخدم الحركة الأولمبية ويحقق الأهداف والنتائج المنشودة لرياضيي البلدين.

واستعرض الطرفان أبرز وأهم الأحداث والمناسبات الرياضية المقبلة ومنها النسخة الثالثة من دورة الألعاب الرياضية الخليجية التي ستقام في دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من التاسع وحتى التاسع عشر من شهر يناير المقبل، باعتبارها إحدى المحطات المهمة والاستحقاقات المميزة التي تجمع الرياضيين من أبناء مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتعرف سموه من نظيره الكويتي على استعدادات انطلاق المحفل الرياضي الخليجي الذي يضم 15 رياضة فردية وجماعية وكافة الجوانب التنظيمية والإدارية المتخذة لإنجاح الحدث وخروجه بالصورة المنشودة.

حضر اللقاء معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس الهيئة العامة للرياضة نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي للجنة، وسعادة محمد بن سليّم أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية، والمهندسة عزة بنت سليمان، الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة.



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