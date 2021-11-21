منصور بن محمد يتوّج بطل "موانئ دبي العالمية" والجولة الأوروبية للجولف

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي أن الإمارة تواصل ترسيخ موقعها كمركز رياضي متطور بإمكاناتها المتقدمة التي أثمرتها مسيرة طويلة من الاستثمار في تعزيز قدراتها الرياضية بدعم وتشجيع القيادة الرشيدة، وما تبع ذلك من تأسيس لأفضل البنى التحتية والمنشآت الرياضية عالمية المستوى لمختلف أنواع الألعاب الرياضية وفي مقدمتها رياضة الجولف إذ أصبحت دبي في مقدمة الوجهات العالمية التي يسعى أبطال اللعبة العالميين للتنافس على ألقاب البطولات المقامة على أرضها، للفوز بجوائز أكبر البطولات العالمية.

جاء ذلك خلال حضور سموه منافسات اليوم الختامي للدورة الثالثة عشرة من "بطولة موانئ دبي العالمية للجولف" والتي يصل مجموع جوائزها إلى 9 ملايين دولار، وتتويج سموه للفائز في هذه البطولة وعموم الجولة الأوروبية للجولف التي تشمل42 بطولة في 23 دولة حول العالم وتحمل اسم (السباق إلى دبي)، وتحتضن دبي ثلاثة منها هي: بطولة دبي أوميغا ديزرت كلاسيك، وبطولة دبي للجولف، وموانئ دبي العالمية للغولف:

وقال سموه: "يسعدنا استضافة دبي لأفضل 50 لاعب جولف في العالم ممن حرصوا على الحضور للمنافسة على نيل الجائزة الكبرى للبطولة، وأن يكون ختام الجولة الأوروبية في دبي وعلى أحد أفضل الملاعب في العالم. الحضور الكبير لنجوم اللعبة في الجولة الختامية للبطولة بمتابعة أكثر من 40 ألف متفرج يعكس مدى الثقة في قدرة دبي على استضافة وتنظيم أقوى البطولات العالمية في مختلف الرياضات ويعزز مكانة دولة الإمارات بصفة عامة على خارطة الرياضة العالمية".

تجدر الإشارة إلى أن منافسات بطولة موانئ دبي العالمية للجولف يتم بثها تلفزيونياً إلى مئات الملايين من المشاهدين عبر 45 قناة تلفزيونية عالمية تتقدمها: CNN و NBC SPORTS و SKY SPORTS و FOX SPORTS وقناة دبي الرياضية، كما أن شركة "دي بي ورلد" (موانئ دبي العالمية) المزود الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم ستصبح الراعي الرسمي للجولة الأوروبية اعتباراً من بداية موسم 2022.



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