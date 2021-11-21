6 ذهبيات للإمارات في «خليجية التجديف»

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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فاز منتخب الإمارات بالمركز الأول في جميع مسابقات النسخة الأولى لبطولة الخليج للتجديف التي أقيمت برعاية سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، على شاطئ الحمرية، «6 فئات»، محققاً 6 ميداليات ذهبية عن طريق تريم الشامسي في فئة فردي الشباب، شذرا حجاج في فردي سيدات، أحمد خميس الحمادي في فردي الرجال، شذرا حجاج وعهود مصبح الظاهري في زوجي سيدات، خميس غانم الشامسي وحمد سعيد المطروشي في زوجي رجال، أحمد خميس الحمادي وعهود مصبح الظاهري في زوجي مختلط، وقام الشيخ خليفة بن عبد الله آل خليفة رئيس الاتحادين العربي والخليجي للتجديف، وعيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي وعبد الملك جاني نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة العليا المنظمة بتتويج الفائزين بحضور جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية.

ونجح لاعبو ولاعبات الإمارات في التفوق منذ الجولة الأولى لفعاليات البطولة التي ينظمها مجلس الشارقة الرياضي، بالتعاون مع نادي الحمرية والتنسيق مع اتحاد الإمارات للتجديف واتحادات مجلس التعاون وبلدية الحمرية.

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