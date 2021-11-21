إنجاز «ذهبي» للإمارات في «الآسيوية البارالمبية للتزلج»

المصدر: دبي - وام

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حققت الإمارات إنجازاً كبيراً في البطولة الآسيوية البارالمبية للتزلج على المنحدرات الثلجية «فئة التزلج المتعرج» وحصد ذياب المهيري لاعب المنتخب الميدالية الذهبية، محققاً زمناً قدره 1:28:80 ساعة، ونظم البطولة اتحاد الإمارات الرياضات الشتوية ضمن ثلاث بطولات بالتعاون مع اللجنة البارالمبية الإماراتية ومجلس دبي الرياضي وسكي دبي وأكاديمية متزلجي الإمارات، وأقيمت منافساتها على منحدر دبي الثلجي في مول الإمارات. من ناحية أخرى نال عبدالله البلوشي ذهبية فئة الرجال في بطولة الإمارات للتزلج المتعرج، وحمدة السويدي ذهبية فئة السيدات لنفس المسابقة في البطولة الوطنية للتزلج، التي شارك فيها لاعبون من أكثر من 20 جنسية.

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