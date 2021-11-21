ماكلروي يستعيد صدارة «دي بي ورلد» للغولف

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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استعاد الإيرلندي روري ماكلروي المصنف الثامن عالمياً صدارة بطولة «دي بي ورلد» للغولف، بملعب الأرض في عقارات جميرا للغولف، محققاً 5 ضربات تحت المعدل ليصل مجموعه إلى 14 ضربة تحت المعدل وينتزع الصدارة من الإنجليزي سام هورسفيلد الذي أنهى منافسات الجولة برصيد 13 ضربة تحت المعدل ثانياً، وبهذه النتائج ضاعف ماكلروي حظوظه لتحقيق فوزه الثالث بلقب البطولة الختامية لموسم الجولة الأوروبية للغولف و«السباق إلى دبي»، ضمن سلسلة رولكس، وتشارك بالمركز الثالث الاسكتلندي ماكنتاير والسويدي البتولا، فيما جاء بالمركز الرابع 4 لاعبين هم الأمريكي موريكاوا متصدر «السباق إلى دبي»، ومواطنه جون كاتلين، والأيرلندي شين لوري، والدنماركي يواكيم هانسن، المتوج بلقب «AVIV دبي».

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