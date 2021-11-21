«عمومية الأولمبي الآسيوي» في دبي اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تنطلق اليوم، بفندق هيلتون الحبتور سيتي بدبي، الجمعية العمومية الـ 40 للمجلس الأولمبي الآسيوي، بمشاركة 45 لجنة أولمبية آسيوية، بحضور عدد منها الاجتماع «عن بعد»، وتناقش الجمعية العمومية أبرز المستجدات، في ما يخص أربع دورات آسيوية، هي «هانغتشو 2022»، و«آيتشي- ناغويا 2026»، و«الدوحة 2030»، و«الرياض 2034»، كما يستعرض الحضور، تقارير اللجان المنظمة لدورتي الألعاب الآسيوية السادسة للصالات، والفنون القتالية في بانكوك وتشونبوري بتايلاند، ودورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب في شانتو بالصين.

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