سيف ساموراي هدية سيغال إلى الهاشمي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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قدّم النجم الأمريكي ستيفن سيغال إلى عبدالمنعم الهاشمي سيف ساموراي تاريخياً يعود صنعه لنحو 300 عام تعبيراً عن مدى تقديره لجهود أبوظبي في دعم نمو رياضة الجوجيتسو على المستوى العالمي، وقال: يجسّد سيف ساموراي، روح المقاتل ويحمل أهميةً خاصة في الثقافة اليابانية، وبكوننا نتشارك في عشق رياضات الفنون القتالية، وددت التعبير عن تقديري لما تحققه أبوظبي في عالم الجوجيتسو من خلال تقديم هذا السيف للاتحاد، ليكون عربون احترامٍ لكل لاعبي الجوجيتسو في هذا البلد الرائع. ويتميّز هذا السيف بإبداع تصميمه، إذ يعدّ طول نصله مثالياً وفق أرفع معايير الثقافة اليابانية، ويحمل نقوشاً مميّزة على مقبضه وغمده، وأتمنى أن تنال هذه الهدية إعجاب أصدقائي في أبوظبي.

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