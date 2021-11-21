احتفالية 7 نجوم بالفائزين في جائزة «عالمية أبوظبي للجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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احتفى اتحاد الجوجيتسو أول من أمس في حفل 7 نجوم بصالة «جوحيتسو أرينا»، بالفائزين بجائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو والنجوم والأبطال المحليين والقاريين والعالميين في اللعبة، وذلك بعد ختام بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نسحتها الـ13 والتي نظّمها الاتحاد برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومشاركة نحو 4000 لاعبة ولاعب من 90 دولة.

وتوّج عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو الفائزين بالجائزة، «24 فائزاً في مختلف الفئات المحلية والقارية والعالمية» وذلك بحضور محمد الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للعبة، وفهد الشامسي، الأمين العام للاتحاد، وطارق البحري المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، والفنان العالمي ستيفن سيغال وعدد من ممثلي الأكاديميات والجهات الداعمة وشركاء الاتحاد والإعلام، والأبطال. وتمنح الجائزة اللاعبين المتميّزين الذين حصدوا أعلى النقاط وفق تصنيف اتحاد الإمارات للجوجيتسو ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو لقبها، الذي بات الأهم للاعبي العالم منذ انطلاق الجائزة عام 2016.

الجوائز

وفازت أكاديمية الوحدة بجائزتي أفضل نادٍ محلي لفئتي تحت 16 عاماً والكبار، ونال نادي العين للجوجيتسو جائزة أفضل نادٍ محلي تحت 18 عاماً وحصدت ميرة القرقاوي جائزة أفضل لاعبة إماراتية تحت 16 عاماً، ونال جاسم الحوسني لقب أفضل لاعب إماراتي تحت 16 عاماً،وبلقيس عبدالله «أفضل لاعبة إماراتية تحت 18 عاماً»، وسيف المنصوري، «أفضل لاعب إماراتي تحت 18 عاماً»، فيما ذهبت جائزة الإنجاز المتميّز لرياضيي الإمارات لكل من شمة الكلباني وحمدة الشكيلي، وجائزة أفضل لاعبة إماراتية عن فئة الكبار لشمسة العامري وجائزة أفضل لاعب إماراتي عن فئة الكبار لخالد الشحي، ونال عمر الفضلي جائزة اتحاد الجوجيتسو لأفضل لاعب.

وعلى المستوى القاري، نال اتحاد الإمارات للجوجيتسو، جائزة أفضل اتحاد في آسيا ،وفاز علي المنفردي بجائزة أفضل لاعب في آسيا ، و ويليام دياس جائزة أفضل لاعب في أوقيانوسيا، ونال ليزي فات جائزة أفضل لاعب في أوروبا، واليكسا يانز جائزة أفضل لاعب في أمريكا الشمالية والوسطى، وووالتر دو سانتوس جائزة أفضل لاعب في أفريقيا وفرانسيسكو جوناس جائزة أفضل لاعب في أمريكا الجنوبية، وعالمياً توزّعت الجوائز على جي إف تيم، «أفضل أكاديمية دولية»، وليوناردو ماريو «أفضل لاعب صاعد» وسيرجيو ريوس «الأفضل في فئة الأساتذة» ونال فرانسيسكو جوناس، ويريندا لاريسا جائزتي أفضل لاعب ولاعبة.

أهم الألقاب

وأكد عبدالمنعم الهاشمي، أن جائزة أبوظبي العالمية باتت من أهم الألقاب التي يسعى نجوم اللعبة في العالم للفوز بها، وخاصةً أنها تأتي في توقيتٍ مثالي يتوّجون فيه إنجازاتهم على مدار الموسم في مشاركاتهم بمنافسات بطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو، الفعالية الأبرز على أجندة الرياضة، وقال: لم يكن وصول الفائزين لنيل الجائزة هذا العام سهلاً نظراً لمستويات الأداء الرفيعة التي قدّمها الجميع من نجوم الإمارات و الأبطال العالميين.

وأضاف: سجّلت «عالمية أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» هذا العام مستوىً عالياً من المشاركة والمنافسة، وسعدنا بإنجازات نجومنا المحليين وقدرتهم على خطف الميداليات بعد تغلّبهم على ألمع نجوم العالم ونتطلع بتصميم للمستقبل، الذي سنواصل فيه مسيرة الإنجاز والتميّز لنرسّخ حضور أبوظبي عاصمةً للأبطال ووجهةً لكل محبي الجوجيتسو في العالم.

تميز

وهنّأ طارق البحري، الفائزين بالجائزة مشيراً إلى أن وصولهم إلى منصة التتويج ثمرة تميزهم وأدائهم الرفيع. وقال: جمعت جائزة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو على منصتها النخبة الأفضل من اللاعبين واللاعبات الذين مروا بالعديد من التحديات عبر أكثر من 81 بطولة في 2021، إذ تأهل من جميع نجوم العالم 100 لاعب فقط من المدرجين لدى الرابطة ليقفوا على بساط بطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو،البطولة الأهم والتي تمنح اللاعبين أعلى النقاط على سلّم التصنيف.

وقال عمر الفضلي: إن الدعم اللامحدود من الاتحاد، والرعاية الخاصة من عبدالمنعم الهاشمي، الحافز الأهم لمواصلة النجاح، وسأوجّه تركيزي على الاستحقاقات المقبلة، وخاصةً بعد حصولي على الحزام الأسود، ما يعني ضرورة التحضير الجيد واكتساب مهاراتٍ جديدة.

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