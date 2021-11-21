دبي تودع «كاراتيه العالم» اليوم

المصدر: دبي- علي شدهان

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تودع دبي اليوم، ضيوفها في بطولة العالم للكاراتيه بنسختها الـ 25 للرجال والسيدات، والتي أقيمت في مجمع حمدان الرياضي تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بإشراف الاتحاد الدولي، وتنظيم اتحاد الإمارات، وبدعم مباشر من مجلس دبي الرياضي، وبمشاركة عالمية واسعة وصلت إلى 1000 لاعب ولاعبة، مثلوا 117 دولة من مختلف قارات العالم.

وتتمثل محطة إسدال الستار على «مونديال دبي» للكاراتيه، والذي حقق نجاحاً تنظيمياً باهراً، بتتويج أصحاب المراكز الأولى في مسابقتي «الكاتا» و«الكوميتيه» للرجال والسيدات، حيث ستكون البداية مع «كاتا» رجال و«كوميتيه» السيدات في السادسة و35 دقيقة مساء، فيما تقام نهائيات «كوميتيه» و«كاتا» الرجال والسيدات في السابعة و45 دقيقة، ينما تقام منافسات أصحاب الهمم في الفترة الصباحية.

تتويج

ومن المتوقع أن يشارك في تتويج الأبطال، الإسباني انطونيو سبينوس، رئيس الاتحاد الدولي، واللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، وناصر آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وسالم سهيل الكتبي، مدير العمليات بشركة «ياس كلينك»، والدكتور إبراهيم القناص، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، والدكتورة حصة بن حيدر، نائب رئيس مجموعة بن حيدر، ودافيديه بياناتيلو، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي، وسليمان قاييه، مساعد أمين الصندوق العام للاتحاد الدولي، فيما يرفق النجوم إلى منصة التتويج، بشير الشريف، النائب الثالث لرئيس الاتحاد الدولي، وولف فيجرت، نائب رئيس الاتحاد الدولي، وحميد شامس الزرعوني الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للكاراتيه، ومحمد الشحي المدير المالي للاتحاد، ومريم الشامسي، عضوة الاتحاد.

وسام فضي

وفي إنجاز إداري جديد لأسرة «كاراتيه الإمارات»، نال محمد عباس، المدير الفني لاتحاد الإمارات للكاراتيه، الوسام الفضي من قبل لجنة الحكام الدولية، بمناسبة مرور 15 عاماً على نيله الشارة الدولية، وهو الإنجاز الثاني له بعد اختياره في عضوية اللجنة الفنية الدولية، حيث تسلم عباس الوسام من رئيس لجنة الحكام الدولية، خافيير اسكالنتي، ولم يتبق على تسلم عباس الوسام الذهبي، سوى عام واحد بعد مضي 19 عاماً على بدء مشواره مع التحكيم الدولي، باعتبار أن لجنة التحكيم الدولية، تمنح الوسام البرونزي لمن أمضى 10 سنوات، والفضي 15 سنة، والذهبي 20 سنة.

نجاح باهر

وأكد مروان سنكل، نائب رئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه أن «مونديال دبي»، سيبقى في الذاكرة لسنوات طويلة، وسيذكره تاريخ «كاراتيه العالم» دوماً، منوهاً بأن البطولة حققت النجاح المنشود رغم تحديات انتشار وباء «كورونا» في العالم، وأن مشاركة 117 دولة في نسخة «مونديال دبي»، دليل قوي على النجاح الباهر، الذي حققته اللجنة المنظمة، وكافة لجانها العاملة، والرعاة والجهات الداعمة.

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