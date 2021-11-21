«أبطال الأولمبياد» يقودون الولايات المتحدة في مونديال أبوظبي للسباحة

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

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أعلن اتحاد السباحة في الولايات المتحدة الأمريكية عن قائمة منتخبه المشاركة في بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة 25 متراً، التي تستضيفها العاصمة أبوظبي في صالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس خلال الفترة من 16 وحتى 21 من الشهر المقبل ببعثة تصل إلى 36 سباحاً.

وزينت قائمة منتخب أمريكا مجموعة من السباحين العالميين أبرزهم المتوجين في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة «طوكيو 2020»، بالإضافة إلى عدد من السباحين الشباب الذين يتصدرون المشهد العالمي.

ويعد مونديال «أبوظبي 2021» الأضخم في تاريخ السباحة من حيث حجم المشاركة، حيث وصل عدد المشاركين حتى الآن ما يقرب من 1700 مشارك قبل إغلاق باب التسجيل في الثلاثين من الشهر الجاري، وكذلك في قيمة الجوائز المالية المخصصة للفائزين، والتي تبلغ 2.8 مليون دولار أمريكي.

وتضم قائمة منتخب أمريكا للمشاركين في «الأحواض القصيرة» 28 سباحاً من الجنسين، 15 منهم شاركوا في ألعاب «طوكيو 2020»، منهم السباحة ليديا جاكوبي، التي كانت مفاجأة تلك الألعاب الأولمبية، بعدما خطفت الأنظار وقتها بحصدها ذهبية 100 متر صدر وهي في عمر الـ 17 سنة، وكانت أول سباحة قادمة من آلاسكا تتأهل إلى الألعاب الأولمبية، وتسعى صاحبة ذهب الأولمبياد إلى المضي قدماً في البحث عن إنجاز جديد في أبوظبي.

ويشارك أيضاً زاك أبل «24 سنة»، الذي حصل على ميداليتين ذهبيتين في الألعاب الأولمبية في طوكيو، في سباقي التتابع 4 مرات 100 متر حرة، و4 مرات 100 متر متنوع.

كما تتواجد في القائمة السباحة توري هوسكي «18 سنة»، التي حققت الميدالية الفضية في ألعاب طوكيو في سباق التتابع 4 مرات 100 متر متنوع، وهي حالياً تحمل الرقم القياسي الأمريكي لعام 2021 في سباق 100 متر فراشة.

وهناك السباح مايكل أندرو «22 سنة»، الذي حقق ذهبية سباق التتابع 4 مرات 100 متر متنوع، مع زملائه الذين نجحوا وقتها بتسجيل رقم قياسي عالمي بلغ 3.26.78 دقائق.

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أما أكبر سباحي الولايات المتحدة من حيث العمر فهو توم شيلدز صاحب الـ 30 سنة، الذي يأتي على رأس قائمة منتخب بلاده المشارك في البطولة، وسبق له التتويج بذهبية سباق التتابع 4 مرات 100 متر متنوع في ألعاب ريو دي جانيرو 2016، وكرر الإنجاز نفسه بالتحليق بذهبية السباق نفسه في ألعاب طوكيو 2020.

وأنهى المنتخب الأمريكي النسختين الأخيرتين من بطولة العالم في صدارة ترتيب الميداليات، بمجموع 30 ميدالية في كل بطولة، وسيقوده هذه المرة طاقم تدريبي بقيادة دايف سالو، ويساعده بلاير باكمان ووايت كولينز وبروس ماركينودا وأوزي كوفيدو.

كما يشارك 8 سباحين أمريكيين، في سباق المياه المفتوحة لمسافة 10 كلم، وهم مايكل برينجار، دافيد هيرون، برينان جرافلي، ديلان جرافلي، جوشوا بروان، كاتي جريمس، بروك ترافيس وماريا دينجان، ويقود هؤلاء السباحين المدربان رون أيتكين وكوري شيتوود.

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