ميرزا يخطف ذهبية في «عربية الدراجات»

المصدر: القاهرة- محمد أبوإسماعيل

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجح منتخب الدراجات في حصد 4 ميداليات ملونة في اليوم الأول من منافسات بطولة المضمار بالبطولة العربية المجمعة الأولى للدراجات المقامة في القاهرة، وتستمر حتى يوم 28 نوفمبر الجاري، ليصل إجمالي عدد ميداليات المنتخب إلى 19 ميدالية ملونة، منها 7 ذهبيات و9 فضيات و3 برونزيات، وتمكن قائد المنتخب الوطني يوسف ميرزا، من تحقيق أول ذهبية للإمارات في منافسات بطولة المضمار، التي تتواصل لمدة 3 أيام إضافية.

وحقق يوسف ميرزا الميدالية الذهبية السابعة للإمارات في البطولة بسباق السكراتش لمسافة 15 كم بعد منافسة قوية، ورغم سقوطه في السباق، إلا أنه كان متقدم بلفتين على المتسابقين، ليعود إلى السباق، ويحقق الميدالية الذهبية الأولى للإمارات في منافسات المضمار، كما نجح يوسف ميرزا في قيادة منتخب الكبار إلى تحقيق الميدالية الفضية في سباق المطاردة الفرقية، بعد منافسة قوية مع الجزائر، الذي توج بالذهب.

نجاح

ونجح منتخب الشباب في التتويج بالميدالية البرونزية في سباق المنافسة الفرقية عقب تغلبه على منتخب المغرب، بينما حصل المنتخب المصري على المركز الأول والجزائر على المركز الثاني، وفاز منتخب شابات الإمارات بالميدالية الفضية في سباق المطاردة الفرقية في منافسته مع المنتخب المصري، كما ضمن منتخب السيدات ميدالية جديدة، حيث صعد إلى النهائي في سباق المطاردة الفرقية، وسيلعب أمام مصر لتحديد الفائز بالميدالية الذهبية.

إنجاز

أكد عبدالله سويدان المدير الفني للمنتخب أن النتائج التي تحققت حتى الآن وبمجهود أبناء الإمارات يعتبر إنجازاً بالتأكيد، بسبب توقف السباقات لمدة عامين وعدم وجود أي منافسات أو بطولة دوري، إضافة إلى صيانة المضمار في الإمارات، وهو ما يعني عدم وجود مكان للتدريب، وهو ما يؤكد نجاح الدراجين حتى الآن في البطولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز