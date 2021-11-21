هونغ كونغ بطل «دولية فزاع للبوتشيا»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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حلق منتخب هونغ كونغ بلقب النسخة السابعة لـ«دولية فزاع للبوتشيا» آسيا وأوقيانوسيا ـ دبي 2021 التي أُسدل الستار عليها أول من أمس بصالة مكتوم بن محمد آل مكتوم بنادي شباب الأهلي، والتي أقيمت برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 70 لاعباً ولاعبة من الإمارات، كوريا الجنوبية، سنغافورة، الهند، اليابان، الكويت، العراق، تايلاند، هونغ كونغ.

ونجح أبطال هونج كونغ في حصد 5 ميداليات ذهبية وواحدة فضية و4 برونزيات بعد منافسة ساخنة مع المنتخبين التايلاندي والكوري الجنوبي كانت الكلمة الأخيرة فيها لمنتخب هونغ كونغ تاركاً الوصافة لمنتخب تايلاند برصيد 3 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات فيما كان المركز الثالث من نصيب كوريا الجنوبية برصيد ذهبيتين و5 فضيات و3 برونزيات.

تتويج

وكان اليوم الأخير قد شهد تتويج أبطال الفرق والزوجي، حيث قام محمد عبد الكريم جلفار نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في «بي سي ون» و«بس سي تو» فرق، حيث ذهب المركز الأول والميدالية الذهبية إلى تايلاند فيما كان المركز الثاني والميدالية الفضية من نصيب كوريا الجنوبية وجاء منتخب هونغ كونغ ثالثاً.

وقام ذيبان المهيري أمين عام اللجنة البارالمبية الإماراتية بتتويج الفائزين في فئة «بي سي ثري» «زوجي»، حيث كان المركز الأول والميدالية الذهبية من نصيب منتخب هونغ كونغ تلاه في المركز الثاني منتخب كوريا الجنوبية ليحصل على الميدالية الفضية وثالثاً تايلاند.

مستقبل

اكتسب منتخبنا الخبرة في بطولة بقيمة «فزاع» والتي شهدت مشاركة العديد من الأبطال النخبة ما سيكون له المردود الإيجابي مستقبلا على لاعبينا ولاسيما الشباب منهم خلال مشاركاتهم في المستقبل وخاصة أن البوتشيا تعتبر لعبة تكتيكية عالية الدقة.

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