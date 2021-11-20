اتحاد الجوجيتسو يحتفي بالفائزين بجائزة أبوظبي العالمية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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احتفى اتحاد الجوجيتسو أول من أمس في حفل 7 نجوم بصالة «جوحيتسو أرينا»، بالفائزين بجائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو والنجوم والأبطال المحليين والقاريين والعالميين في اللعبة، وذلك بعد ختام بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نسحتها الـ13 والتي نظّمها الاتحاد برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومشاركة نحو 4000 لاعبة ولاعب من 90 دولة.

وتوّج عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو الفائزين بالجائزة، «24 فائزاً في مختلف الفئات المحلية والقارية والعالمية» وذلك بحضور محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للعبة، وفهد الشامسي، الأمين العام للاتحاد، وطارق البحري المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، والفنان العالمي ستيفن سيغال وعدد من ممثلي الأكاديميات المحلية والعالمية وممثلي الجهات الداعمة وشركاء الاتحاد والجهات الإعلامية، وأبطال الجوجيتسو من الإمارات والعالم.

وتحتفي جائزة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بالأداء المتميّز للاعبين والأكاديميات والاتحادات على المستوى المحلي والقاري والعالمي، لتمنح اللاعبين المتميّزين الذين حصدوا أعلى النقاط وفق تصنيف اتحاد الإمارات للجوجيتسو ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو لقبها، الذي بات اللقب الأهم بالنسبة للاعبي الجوجيتسو في العالم منذ انطلاق الجائزة عام 2016.

الجوائز

فازت أكاديمية الوحدة بجائزة أفضل نادٍ محلي لفئة تحت 16 عاماً وجائزة أفضل نادٍ محلي لفئة الكبار، فيما ذهبت جائزة أفضل نادٍ محلي لفئة تحت 18 عاماً لنادي العين للجوجيتسو، ونالت ميرة القرقاوي جائزة أفضل لاعبة إماراتية تحت 16 عاماً، وجاسم الحوسني جائزة أفضل لاعب إماراتي تحت 16 عاماً وبلقيس عبدالله جائزة أفضل لاعبة إماراتية تحت 18 عاماً، وسيف المنصوري، جائزة أفضل لاعب إماراتي تحت 18 عاماً، فيما ذهبت جائزة الإنجاز المتميّز لرياضيي الإمارات لكل من شمة الكلباني وحمدة الشكيلي، وجائزة أفضل لاعبة إماراتية عن فئة الكبار لشمسة العامري وجائزة أفضل لاعب إماراتي عن فئة الكبار لخالد الشحي، ونال عمر الفضلي جائزة اتحاد الإمارات للجوجيتسو لأفضل لاعب.

وعلى المستوى القاري، نال اتحاد الإمارات للجوجيتسو، جائزة أفضل اتحاد للعبة في آسيا وفاز بجائزة أفضل لاعب في آسيا للعام الحالي علي المنفردي، وبجائزة أفضل لاعب في أوقيانوسيا ويليام دياس، ونال ليزي فات جائزة أفضل لاعب في أوروبا، واليكسا يانز بجائزة أفضل لاعب في أمريكا الشمالية والوسطى، وووالتر دو سانتوس بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا وفرانسيسكو جوناس بجائزة أفضل لاعب في أمريكا الجنوبية.

وعالمياً توزّعت الجوائز على ججي إف تيم، «أفضل أكاديمية دولية»، وليوناردو ماريو «أفضل لاعب صاعد» وسيرجيو ريوس «أفضل لاعب في فئة الأساتذة» وونال فرانسيسكو جوناس، ويريندا لاريسا جائزتي أفضل لاعب ولاعبة.

أهم الألقاب

وأكد عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو أن جائزة أبوظبي العالمية باتت من أهم الألقاب التي يسعى نجوم اللعبة في العالم للفوز بها، وخاصةً أنها تأتي في توقيتٍ مثالي يتوّجون فيه إنجازاتهم على مدار الموسم في مشاركاتهم في منافسات بطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو، الفعالية الأبرز على أجندة الرياضة، وقال: لم يكن وصول الفائزين لنيل الجائزة هذا العام سهلاً نظراً لمستويات الأداء الرفيعة التي قدّمها جميع اللاعبين، سواء من نجوم الإمارات أو الأبطال العالميين الذين تنافسوا بكل قوةٍ وشراسة على مدار العام. ونفخر بتقديم أفضل منصة لهم في العالم لاستنهاض طاقاتهم وحثهم على تقديم أفضل ما يملكون من مهاراتٍ وخبرات.

وأضاف: سجّلت بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو هذا العام مستوىً عالياً من المشاركة والمنافسة، وسعدنا بإنجازات نجومنا المحليين وقدرتهم على خطف الميداليات في مختلف الفئات بعد تغلّبهم على ألمع نجوم العالم. وفيما نحتفل اليوم بإنجازات الموسم الماضي، نتطلع بتصميم للمستقبل، الذي سنواصل فيه مسيرة الإنجاز والتميّز لنرسّخ حضور أبوظبي عاصمةً للأبطال ووجهةً لكل محبي الجوجيتسو في العالم.

ثمرة التميز

وهنّأ طارق البحري المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو الفائزين بالجائزة مشيراً إلى أن وصولهم إلى منصة التتويج ثمرة تميزهم وأدائهم الرفيع. وقال: جمعت جائزة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو على منصتها النخبة الأفضل من اللاعبين واللاعبات الذين حصدوا أعلى النقاط وفق تصنيف الرابطة، ولا يمكن القول إن الوصول إلى منصة تتويج الجائزة كان بالأمر السهل، بل مرّ الأبطال بالعديد من التحديات ولحظات الفرح والحزن والترقب والشك والأمل والخوف على مدار أكثر من 81 بطولة طوال موسم 2021، إذ تأهل من جميع نجوم العالم 100 لاعب فقط من اللاعبين المدرجين لدى الرابطة ليقفوا على بساط بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو وهي البطولة الأهم والتي تمنح اللاعبين أعلى النقاط على سلّم التصنيف. ويسعدنا أن تواصل جائزة أبوظبي العالمية نجاحاتها المتعاقبة بحسبانها أرقى الألقاب التي يحصل عليها الرياضيون في عالم الجوجيتسو.

نجاح

وقال أحمد الجنيبي، مدير أكاديمية الوحدة للجوجيتسو: إن نجوم أكاديمية النادي يواصلون التميز كما نستقطب ألمع نجوم العالم للمشاركة في البطولات والفعاليات ببدلة نادينا، ما يؤكد نجاح خططنا في ترسيخ حضور الجوجيتسو ضمن مجموعة الرياضات التي يوفرها نادي الوحدة، والإسهام في نجاح المشروع الوطني ونتشرف بالفوز بجائزتين وهما الأهم في موسم الجوجيتسو، وخاصةً أنهما تنضمان مجموعة الإنجازات التي حصدناها على امتداد الموسم.

وقال عمر الفضلي: مثل الدعم اللامحدود من الاتحاد، والرعاية الخاصة من عبدالمنعم الهاشمي، الحافز الأهم لمواصلة النجاح، وسأوجّه تركيزي على الاستحقاقات المقبلة، وخاصةً بعد حصولي على الحزام الأسود، ما يعني ضرورة التحضير والاستعداد واكتساب مهاراتٍ جديدة للتمكّن من الوقوف أمام أبطال العالم في الفئة الأعلى.

وقال البرازيلي فرانسيسكو جوناس أندرادي: أبرز ما يميّز جائز أبوظبي العالمية للجوجيتسو تقييمها الشامل، إذ لا ترتكز على الأداء في فعاليةٍ واحدة أو الذهبيات التي نحصدها، بل تقيّم أداء اللاعبين وتطوّرهم على مدى الموسم، ويشرفني حمل لقبين في هذه الجائزة لهذا العام، وأعد ذلك التكريم الأهم لكل الجهود التي بذلتها طوال الموسم. ولطالما احتلت أبوظبي مكانةً خاصةً في قلوب لاعبي الجوجيتسو في العالم، نظراً للمستوى الرفيع للتنظيم والاهتمام وأتطلع للعودة إليها والمشاركة في البطولات التي تستضيفها والظفر بألقابها.

إهداء

وقال النجم الأنغولي والتر دوس سانتوس الفائز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا يشرّفني أن أمثل أنغولا وقارة أفريقيا في جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو، وأهدي الجائزة لجميع لاعبي الجوجيتسو في أنغولا وأفريقيا وأتوجّه بالشكر لاتحاد الإمارات للجوجيتسو والجوائز الوسام الأهم والشهادة التي تؤكد تميّز أصحابها على المستويين القاري والعالمي.

سيف ساموراي هدية سيغال إلى الهاشمي

قدّم النجم الأمريكي ستيفن سيغال إلى عبدالمنعم الهاشمي سيف ساموراي تاريخياً يعود صنعه لنحو 300 عام تعبيراً عن مدى تقديره لجهود أبوظبي في دعم نمو رياضة الجوجيتسو على المستوى العالمي، وقال: يجسّد سيف ساموراي، روح المقاتل ويحمل أهميةً خاصة في الثقافة اليابانية، وبكوننا نتشارك في عشق رياضات الفنون القتالية، وددت التعبير عن تقديري لما تحققه أبوظبي في عالم الجوجيتسو من خلال تقديم هذا السيف للاتحاد، ليكون عربون احترامٍ لكل لاعبي الجوجيتسو في هذا البلد الرائع. ويتميّز هذا السيف بإبداع تصميمه، إذ يعدّ طول نصله مثالياً وفق أرفع معايير الثقافة اليابانية، ويحمل نقوشاً مميّزة على مقبضه وغمده، وأتمنى أن تنال هذه الهدية إعجاب أصدقائي في أبوظبي.

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