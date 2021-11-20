انجاز "ذهبي" للإمارات في البطولة الآسيوية البارالمبية للتزلج على الثلج

المصدر: وام

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حققت الإمارات إنجازا كبيراً بالفوز بالميدالية الذهبية في البطولة الآسيوية البارالمبية للتزلج على المنحدرات الثلجية "فئة التزلج المتعرج"، المعتمدة من الاتحاد الدولي للتزلج، والتي نظمها اتحاد الامارات الرياضات الشتوية ضمن ثلاث بطولات بالتعاون مع اللجنة البارالمبية الإماراتية ومجلس دبي الرياضي وسكي دبي وأكاديمية متزلجي الامارات، واقيمت منافساتها على منحدر دبي الثلجي في مول الإمارات خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر الجاري.

وحصد لاعب منتخب الإمارات ذياب المهيري الميدالية الذهبية والمركز الأول متفوقاً بجدارة، على باقي المتنافسين، بعدما حقق زمن قدره 1:28:80 ساعة، وتلاه في المركز الثاني لاعب منغوليا تسيرنيونتساج بايمبادورج محققاً زمن قدره 1:28:85 ساعة، ليحصل على الميدالية الفضية، وتلاه لاعب أرمينيا نازريات ستاسيك في المركز الثالث محققاً زمن قدره 1:42:00 ساعة، وحصل على الميدالية البرونزية.

ولم يتوقف أبناء الإمارات عند هذا الحد بل حققوا ميداليتين ذهبيتين أخرتين على صعيد البطولات المحلية ضمن البطولات التي نظمها اتحاد الرياضات الشتوية، والتي شملت البطولة الوطنية للتزلج حيث حصلوا على ذهبية فئة الرجال في بطولة الإمارات للتزلج المتعرج عن طريق عبدالله البلوشي الذي حقق المركز الأول، وأيضا ذهبية فئة السيدات لنفس المسابقة عن طريق حمدة السويدي في البطولة التي شارك فيها لاعبين من أكثر من 20 جنسية مختلفة، علاوة على بطولة ثالثة دولية حملت اسم تيمور الشرقية للتزلج.

وأقيمت هذه الفعاليات تزامناً مع إكسبو 2020 دبي ، حيث حظيت المنافسات في البطولات الثلاث بمشاركة دولية واسعة سواء في رياضة التزلج على المنحدرات الثلجية بفئتيها التزلج الحر والمتعرج، أو في مشاركة "أصحاب الهمم" بالبطولة الآسيوية البارالمبية، في تفوق تنظيمي إماراتي رائد من نوعه، يمثل نقلة كبيرة لهذه الألعاب الجليدية التي تحظى بانتشار وشعبية متزايدة في الدولة.

من جانبه عبر سعادة محمد محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية عن بالغ فرحته بهذا الإنجاز الكبير الذي تحقق على يد البطل البارالمبي ذياب المهيري، بفوزه بذهبية البطولة الآسيوية البارالمبية للتزلج على المنحدرات الثلجية المتعرجة، ووجه تهنئته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعباً.

وقال " مبروك للإمارات ورياضتها حصول بطلنا ذياب المهيري على الميدالية الذهبية في بطولة كاس العالم للتزلج على الجليد الداخلي لأصحاب الهمم المقامة في دبي".

وأضاف " إنه انجاز يبشر بالخير لبطل جديد واعد من فرسان الإرادة، وسوف يكون في المستقبل من الابطال الذين يعتمد عليهم لرفع علم الامارات في المحافل الدولية شكرا لاتحاد الإمارات للرياضات الشتوية".

كما هنأ هامل القبيسي نائب رئيس اتحاد الامارات للرياضات الشتوية قيادة الإمارات وشعبها على هذا الإنجاز الكبير، مشيداً بجهود اللجنة البارالمبية الوطنية، معتبراً ان ذهبية البطل ذياب المهيري أفضل انطلاقة لرياضة الألعاب الجليدية في الدولة، ودعماً لها لتحقيق المزيد من النجاحات القارية والدولية.

من ناحيته عبر البطل البارالمبي ذياب المهيري عن بالغ سعادته بتحقيق هذا الإنجاز وحصوله على الميدالية الذهبية في البطولة الآسيوية، وقال: "أهدي هذا الفوز الى قيادتنا الرشيدة التي تدعم كل الرياضات البارالمبية، فوزي في بارالمبية رياضة التزلج يعني أن هناك طريق ممهد للوصول الى الإنجازات الدولية، نحن مستعدون دائما للتعبير عن أنفسنا بأفضل صورة.. بتضافر الجهود واستلهام الابداع من قيادتنا الرشيدة لا يوجد مستحيل ".

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