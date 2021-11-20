قائد شرطة دبي يتوج أبطال «مونديال دبي» للكاراتيه

المصدر: دبي ـ علي شدهان

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شارك معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي اليوم في تتويج أبطال وبطلات بطولة العالم الـ25 للكاراتيه للرجال والسيدات، المقامة في مجمع حمدان الرياضي، بمشاركة قياسية بلغت أكثر من 1000 لاعب ولاعبة يمثلون 117 دولة.

كما شارك في تتويج أبطال وبطلات المونديال، خالد المدفع، الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، واللواء خليفة بن دراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وعزة بنت سليمان، الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية الوطنية، والعميد علي بن كنيد الفلاسي، مدير مركز دبي، الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

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