الإعلان عن تفاصيل بطولة الحبتور للتنس اليوم

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تعقد اللجنة المنظمة لبطولة الحبتور الدولية الرابعة والعشرين لتنس السيدات مؤتمراً صحافياً في الحادية عشرة من صباح اليوم بقاعة سلامار بفندق ومنتجع الحبتور غراند بالجميرا.

وبمناسبة انطلاقة البطولة أعرب خلف أحمد الحبتور رئيس مجموعة الحبتور عن فخره واعتزازه باستمرار تنظيم بطولة الحبتور الدولية لتنس السيدات، حيث تنطلق يوم غدٍ النسخة 24 من البطولة، وتستمر حتى 27 نوفمبر الجاري بالتعاون مع الاتحادين الإماراتي والدولي وذلك على ملاعب فندق الحبتور غراند بمنطقة الميناء السياحي بالجميرا.

ورحب الحبتور بالمشاركات في هذه النسخة الاستثنائية التي تقام بالتزامن مع العيد الخمسيني لتأسيس الإمارات، وبالتزامن مع استضافة الدولة أحد ابرز الأحداث العالمية والمتمثل في احتضان دبي لإكسبو 2020 الذي شهد نجاحات غير مسبوقة.

وأعرب الحبتور عن سعادته بتنظيم هذه البطولة الخمسينية وقال «إن دولة الإمارات واحة السلام والأمن والأمان بالعالم اعتادت كعادتها أن تفتح ذراعيها لاحتضان كبريات الأحداث الاقتصادية والرياضية والاجتماعية دون تمييز أو تفرقة وها هي تصنع الفارق وتخلق أجواء إيجابية للرياضيين وتعود بالحياة إلى شرايين كافة القطاعات برغم الظروف التي شهدها العالم بسبب جائحة كوفيد 19.

الأولى من نوعها

وقال الحبتور:»إن مبعث فخرنا واعتزازنا بهذه البطولة كونها أول بطولة من نوعها تقام بالمنطقة للاعبات الواعدات لتمثل جسر العبور لهن إلى العالمية مشيراً إلى أن البطولة أسهمت في نشر اللعبة وإعداد اللاعبات ووفرت لهن على مدى السنوات الماضية فرصاً عديدة لإبراز موهبتهن والتحليق في سماء النجومية والعالمية .

واختتم خلف الحبتور حديثه بتوجيه الشكر إلى الاتحاد الدولي للتنس على الثقة الكبيرة بتنس الإمارات وإلى مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات للتنس على تعاونهما المستمر مع اللجنة.

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