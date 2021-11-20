«بن دري» بطل كأس الحبتور للبولو

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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توج فريق بن دري بطلاً لبطولة الحبتور الشهرية للبولو والتي اختتمت أول من أمس بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بعد فوزه في المباراة النهائية على منافسه فريق ذئاب دبي بأربعة أهداف ونصف مقابل هدف وحيد بعد مباراة تسيدها فريق بن دري، وقدم عرضاً قوياً بسبب التجانس والتفاهم بين الرباعي المتألق بقيادة خالد بن دري ليحصد كأس البطولة عن جدارة واستحقاق وحل في المركز الثالث فريق هيسكث بعد أن تعادل مع فريق انكورا بثلاثة أهداف لكل منهما وفاز على مهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ووجه محمد الحبتور التهنئة لفريق بن دري البطل متمنياً حظاً أوفر لباقي الفرق، مشيداً بالمستوى المتميز الذي قدمه اللاعبون في هذه البطولة ووصفه بأنه يضاهي أداء المحترفين وهذا يبشر بمستقبل جيد للعبة واللاعبين المواطنين.

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