"ورشة حكومة دبي" تشارك في "تحدي دبي للياقة 2021"

المصدر: وام

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شاركت "ورشة حكومة دبي" في "تحدي دبي للياقة 2021" المقام في مختلف أنحاء دبي على مدى 30 يوما من 29 أكتوبر لغاية 27 نوفمبر.

ومثل الورشة في الدورة الخامسة لهذا الحدث الرياضي السنوي 111 من الموظفين الذكور والإناث أي ما يعادل 28% من إجمالي فريق العمل وجاءت مشاركة فريق الورشة من خلال ممارسة التمارين الرياضية وأنشطة اللياقة البدنية في ممشى الجداف.

وأكد سعادة فهد أحمد الرئيسي المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي أهمية المشاركة في تحدي دبي للياقة عملا بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بأن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة والعمل في العالم.

وأوضح أن الحضور اللافت للموظفين في هذا التحدي يأتي في إطار تنفيذ أجندة فعاليات اللجنة الرياضية لعام 2021 ويعكس نجاح الورشة في تحفيز موظفيها على المشاركة ..مشددا على التزام ورشة حكومة دبي بالإسهام بفعالية في المبادرات الرامية لترسيخ مكانة الإمارة كوجهةٍ مفضلة عالميا للعيش والعمل والسياحة والاستثمار ومزاولة الأنشطة التجارية ترجمة لرؤية حكومة دبي.

وتشهد نسخة هذا العام من تحدي دبي للياقة إقبالاً لافتا لاسيما أنه يتزامن مع احتضان الإمارة سلسلة من الفعاليات والمعارض والمؤتمرات العالمية أبرزها "إكسبو 2020 دبي" ومع استمرار توافد أعداد كبيرة من الزائرين والسائحين إلى دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

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