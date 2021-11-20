أبطال الإمارات يحصدون الميداليات الذهبية ولقب البطولة الخليجية الأولى للتجديف الشاطئي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

حصد لاعبو ولاعبات الإمارات الميداليات الذهبية للنسخة الأولى من البطولة الخليجية للتجديف الشاطئي والتي نظمت أمس على شاطئ منطقة الحمرية تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة وبتنظيم من مجلس الشارقة الرياضي ونادي الحمرية الرياضي واتحاد الإمارات للتجديف واتحادات مجلس التعاون الخليجي للتجديف والرياضات البحرية وبلدية الحمرية إلى جانب عدد من الدوائر والجهات الحكومية والخاصة بالشارقة.

وقام الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفه رئيس الاتحادين العربي والخليجي للتجديف يرافقه سعادة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وسعادة عبدالملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة بتتويج الفائزين في البطولة ومنحهم الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية وكأس المركز الأول.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز