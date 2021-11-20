إكسبو 2020 دبي يرعى بطولات الصيد بالصقور بالتعاون مع اتحاد الإمارات للصقور

المصدر: وام

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أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للصقور أهمية استثمار الفرص والفعاليات العالمية الكبرى التي تنظمها وتستضيفها دبي ودولة الإمارات على مدار العام، للتعبير عن مدى الاعتزاز بما حققته الدولة من إنجازات ونجاحات في مختلف المجالات، والتعريف بما تمتلكه من موروث ثقافي وتراثي يميزها عن سائر الأمم، وكذلك التذكير بالدور الخالد للآباء المؤسسين في الحفاظ على الهوية الوطنية، وذلك بالتزامن مع احتفالات الدولة بعام الخمسين واليوبيل الذهبي لدولة الإمارات.

وأعرب سموه عن اعتزازه بالشراكة المثمرة مع إكسبو 2020 دبي ورعايته لبطولات الصيد بالصقور والتي تتضمن "كأس إكسبو 2020 دبي للصيد بالصقور" من أجل الاحتفاء بأصحاب المراكز الأولى والنتائج المتقدمة في رياضة يفخر بها الجميع، بما تمثله من قيمة كبيرة لأبناء الوطن لاسيما أنها ترتبط بصورة وثيقة بالموروث الثقافي الإماراتي، مشيراً سموه إلى أهمية إطلاع ضيوف الدولة من مختلف دول العالم على التراث الإماراتي والأصالة التي تتجلى في كل فصل من فصوله.

وأشار سموه إلى أن اتحاد الإمارات للصقور يضع في مقدمة أولوياته عند تنظيم وإقامة كافة الفعاليات والمسابقات، آليات عديدة للترويج للجانب التراثي والاستفادة من تلك الأحداث في نشر وتعزيز ثقافة الأجداد والآباء ونقلها وتداولها بصورة مميزة، مما يعزز دور الاتحاد في القيام بأهدافه الرامية إلى صون التراث والحفاظ عليه والترويج لمكتسباته ومنجزاته بصفة مستمرة.

جاء ذلك بمناسبة رعاية إكسبو 2020 دبي للبطولات التي يشرف عليها اتحاد الإمارات للصقور بالتعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وهي بطولة "كأس إكسبو 2020 دبي للصيد بالصقور بالتلواح" بإجمالي جوائز 3،840 مليون درهم والتي ستنظم خلال الفترة من 7 إلى 15 ديسمبر المقبل مقسمة على ثلاث فئات منوعة هي فئة الشيوخ، وفئة العامة - مفتوح، وفئة الملاك- مفتوح بمجموع 15 شوطا، على أن يتم تتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى لجميع الأشواط، بالتزامن مع احتفالات الدولة بعام الخمسين واليوبيل الذهبي لدولة الإمارات.

وأكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي، أن الحدث العالمي الذي يجمع الثقافات والحضارات من كافة أنحاء العالم يمثل فرصة فريدة لتسليط الضوء على الثقافة الإماراتية وقيمها الأصيلة بما يحقق شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل" خاصة أنها المرة الأولى التي ينظم إكسبو الدولي في بلدٍ عربي.

وأكدت معاليها أهمية توظيف المنصة العالمية التي يقدمها المعرض لتعريف العالم بثقافة الآباء والأجداد التي تشكل ركيزة للهوية الوطنية الإماراتية ولإبراز ارتباطهم بماضيهم وأصالتهم في تطلعهم نحو المستقبل.

كما تنطلق بطولة "درع إكسبو 2020 دبي" للإنتاج الوطني لسباقات الصقور تحت رعاية إكسبو 2020 دبي 17 فبراير المقبل لفئتي / الشيوخ – العامة/ بمعدل شوط لكل فئة بإجمالي جوائز 490 ألف درهم للفائزين بالمراكز العشر الأولى إلى جانب تخصيص جائزة بقيمة 50 ألف درهم لأفضل إنتاج للصقور داخل الدولة للأفراد، وأخرى بذات القيمة لأفضل إنتاج للصقور داخل الدولة لمراكز الإكثار، حيث سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل والشروط الخاصة بالمبادرات على الموقع الإلكتروني لاتحاد الإمارات للصقور وحسابات الاتحاد على منصات التواصل الاجتماعي.

وتقام تلك الاستحقاقات لتسليط الضوء على أبرز ملامح التراث الإماراتي ومكتسباته من خلال استثمار فرصة توافد ملايين الزوار على المعرض العالمي والمساهمة في نشر ثقافة الإمارات والتعريف بتاريخها المشرف، مع رعاية إكسبو 2020 دبي للبطولات الصقور والاحتفاء بالحاصلين على المراكز الأولى، وتقديم جوائز مالية قيمة تشجيعاً لهم على ما يقدمونه من جهود للحفاظ على رياضة الآباء والأجداد، والتنافس فيما بينهم وفق أفضل الممارسات لتقديم أداء مميز ضمن بطولات الصقور.

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