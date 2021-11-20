مهرجان «الخمسين» للرياضات البحرية ينطلق في أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي- محمد صادق

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ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، مهرجان الخمسين للرياضات البحرية بالتزامن مع احتفالات الدولة بعام الخمسين، ويستمر المهرجان حتى 27 الجاري، وتنطلق فعاليات المهرجان اليوم بسباق التجديف الأولمبي، بمشاركة أكثر من 30 لاعباً للفئة العمرية من 18 عاماً فما فوق.

كما يقام في اليوم نفسه سباق ربدان للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، الجولة الخامسة لموسم السباقات البحرية لهذه الفئة، بمشاركة 50 محملاً، لمسافة 8 أميال بحرية بمياه كورنيش العاصمة أبوظبي وهو سباق مخصص للبحارة الشباب.

ويقام تحدي الترايثلون غداً، بمشاركة 50 لاعباً ولاعبة من الفئة العمرية أكثر من 8 سنوات، ويقام يوم الثلاثاء المقبل تحدي السيدات لقوارب الكاياك بمشاركة 50 لاعبة، ويشهد فرع النادي في مدينة المرفأ سباق المرفأ للإبحار الشراعي للناشئين في اليوم نفسه، ويتضمن فئتي الأوبتمست وقوارب الليزر، وتواصل فعاليات مهرجان «الخمسين» للرياضات البحرية الأربعاء المقبل بإقامة تحدي التجديف الداخلي بمقر النادي على كاسر الأمواج في أبوظبي بمشاركة 70 لاعباً فوق 16 عاماً.

ويشهد يوم الخميس المقبل تحديات الأولمبياد الخاص لفئات الكاياك والإبحار الشراعي والليزر والمخصصة لأصحاب الهمم، بمشاركة 30 لاعباً ولاعبة، فيما يقام في اليوم نفسه سباق أبوظبي للإبحار الشراعي فئة الصغار فوق ست سنوات، بمشاركة 50 لاعباً، ويشهد يوما الجمعة والسبت سباق أبوظبي للإبحار الشراعي «الريجاتا» «الشراع الحديث» لفئات الاوبتمست والليزر 4.7 والليزر راديال فوق 8 سنوات.

ووجه أحمد ثاني مرشد الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية والعضو المنتدب التهنئة للقيادة الرشيدة ولشعب الإمارات على الاحتفال بالعام الخمسين على تأسيس الدولة، وقال: المناسبة عظيمة ودولتنا حققت تقدماً في مختلف المجالات على مدار الخمسين عاماً الماضية لتقف شامخة عالية بين مصاف الدول الكبرى والمتقدمة بفضل القيادة الرشيدة، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية أراد الاحتفال بهذه المناسبة من خلال تنظيم مهرجان بحري كبير تشارك فيه كل فئات المجتمع.

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