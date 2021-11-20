علي بن لاحج: «مشي القادة» يدعم أهداف تحدي دبي للياقة

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة لأمن المطارات، فعالية «مشي القادة»، في ممشى فيستفال سيتي، بمشاركة اللواء علي عتيق بن لاحج مدير الإدارة العامة لأمن المطارات ونائبه العميد حمودة بالسويدا العامري، ومساعديه ومديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام.

وذلك في إطار مشاركتها في تحدي دبي للياقة، وأكد اللواء علي عتيق بن لاحج بأن مشاركة قيادة الإدارة في الفعالية يأتي حرصاً على دعم الأهداف المرجوة من مبادرة التحدي والتي تعزز من مفهوم الرياضة بين كل شرائح المجتمع في دولة الإمارات كأسلوب حياة صحي مستدام، وترسيخ اسم مدينة دبي كعاصمة للرياضة العالمية، وأكثر المدن نشاطاً وحيوية وسعادة على مستوى العالم، وأشاد بالمشاركين وتفاعلهم في إنجاح الفعالية، مؤكداً حرص الإدارة العامة على المشاركة الإيجابية في كل البرامج والمبادرات التي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي، والهادفة إلى تعزيز التواصل بين القيادات والموظفين، ورفع مستوى الإيجابية، وتحقيق السعادة الوظيفية.

يُذكر أن برنامج تحدي دبي للياقة يتوجه إلى كل سكان دبي بالتوعية الرياضية عبر دعوته لتخصيص 30 دقيقة يومياً من وقتهم لممارستها، لمدة 30 يوماً، عبر مجموعة متنوعة من أنشطة اللياقة والفعاليات الرياضية التي تشجع المشاركين طوال الشهر على ممارسة الرياضة في الأوقات والأمكنة التي تناسبهم، في سبيل تحفيزهم على تبني أسلوب حياة صحي والالتزام به حتى بعد انتهاء التحدي.

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