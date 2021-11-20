منتخبنا يكسب سنغافورة في «دولية فزاع» للبوتشيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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فاز منتخبنا على نظيره السنغافوري 4 - 3 في منافسات «بي سي تو» في اليوم الخامس لدولية فزاع للبوتشيا «آسيا وأوقيانوسيا - دبي، وقاد صالح العليلي وخالد المراشدة وميثاء الحميري المنتخب للفوز.

وأكد ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم أن الإمارات لا تعترف بالمستحيل، مبيناً أن بطولات فزاع محط أنظار العالم وأن بطولة آسيا وأوقيانوسيا عززت نجاحات الدولة ودبي، كونهما المكان الأمثل من ناحية الأجواء والإجراءات الاحترازية وتوفر المنشآت الرياضية لتنظيم مثل هذه الأحداث الرياضية المهمة.

وأشار العصيمي إلى أن الإمارات رائدة في بطولات «أصحاب الهمم»، وهي تقطف ثمار الدعم الكبير الذي تحظى به هذه الفئة من «القيادة الرشيدة»، وكشف عن التحديثات التي صاحبت «دولية البوتشيا» بعد أن دخلت التكنولوجيا اللعبة، مبيناً أن «دولية فزاع» هي مسرح التعديلات الجديدة ليستفيد الإداريون والمدربون واللاعبون المشاركون في النسخة السابعة من مثل هذه التعديلات المهمة.

وأضاف قائلاً: رؤية مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم برئاسة ثاني جمعة بالرقاد وأعضاء المجلس السابقين تتمثل دائماً في أن يكون النادي الأفضل في العالم، حيث يسعى لإسعاد أصحاب الهمم وتأهيلهم.

وأضاف: رفع علم الإمارات عالياً هو أول الأولويات، وخصوصاً أن «أصحاب الهمم» يدركون قيمة تمثيل الإمارات في المحافل القارية والدولية.

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