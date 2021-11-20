حسين الحمادي يتوج أبطال الحزام الأسود في ختام «عالمية أبوظبي للجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أسدل الستار، أمس، على فعاليات بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نسختها الثالثة عشرة، والتي نظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تحت شعار «عاصمة الأبطال» وشهد اليوم الختامي 12 نزالاً نهائياً للمحترفين من مختلف فئات الوزن من حملة الحزام الأسود للرجال، والبني/‏‏‏ الأسود للسيدات.

وشارك في نزالات الختام 24 لاعباً من 9 دول، وسطر نجوم ونجمات البرازيل أسماءهم في سجلات التميز والمجد بأداءٍ مميّز وحصدوا أكبر عددٍ من الذهبيات برصيد 11 ذهبية، بالمركز الأول وجاءت الأرجنتين ثانياً برصيد ذهبية واحدة.

وشهد اليوم الختامي حضوراً رفيع المستوى تقدّمه معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، وعبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وسالم السويدي، مدير مركز الهلال الأحمر الإماراتي في أبوظبي، ويعقوب السعدي رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، وريم الخاجة مدير التسويق لدى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والنجم الأمريكي الشهير ستيفن سيغال.

وقام معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم بتتويج الفائزين بمنافسات الحزام الأسود لفئة الكبار من الرجال والحزام البني/‏‏‏الأسود من السيدات بحضور عبدالمنعم الهاشمي، وسالم السويدي الذي قدّم شهادات «المشروع الإنساني» للفائزين، والنجم الأمريكي ستيفن سيغال، ويعقوب السعدي رئيس قنوات أبوظبي الرياضية.

وتوجه عبد المنعم الهاشمي، بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة راعي البطولة، وإلى قيادة دولتنا الرشيدة على دعمهم الكبير لرياضة الجوجيتسو، والذي تم بناء كل النجاحات عليه، حتى باتت أبوظبي العاصمة الأبرز لرياضة الجوجيتسو في العالم.

وقال: روت أبوظبي قصة نجاح جديدة من قصص التميّز والإبداع، وقدمت صفحةً مشرقة بحروفٍ من نور من خلال النجاح الكبير الذي سجّلته البطولة والمتمثّل بالمشاركات الكبيرة لأبرز النجوم من مختلف قارات العالم.

وأضاف: نهنئ لاعبينا الأبطال من أبناء وبنات الدولة من مختلف الأعمار والأحزمة على الأداء المشرّف الذي قدموه، والذي يعزز ثقتنا بنجاح مشروع جوجيتسو الإمارات، إذ يتطوّر أداء لاعبينا عاماً بعد عام بشكلٍ ملحوظ حتى باتوا قادرين على مواجهة ألمع النجوم، وتحقيق الفوز عن جدارة واستحقاق.

ونتطلع في النسخ المقبلة للبطولة لمواصلة أبطالنا لهذا المستوى العالي للأداء، والوصول إلى منصة التتويج في كل فئات الأحزمة، وكشف الهاشمي عن موعد تنظيم النسخة الرابعة عشرة للبطولة من 10 - 19 نوفمبر 2022.

صدارة

تصدّر لاعبو الوحدة نتائج البطولة برصيد 94,000 نقطة محققين 87 فوزاً، وحل لاعبو أكاديمية «جي إف تيم» ثانياً برصيد 76,320 نقطة محققين 65 فوزاً، فيما حصل لاعبو أكاديمية «كوماندو جروب» الإماراتية على المركز الثالث برصيد 71,280 نقطة محققين 59 فوزاً.

وفي تصنيفات الدول، حلّ لاعبو البرازيل في المرتبة الأولى برصيد 34,1760 نقطة و306 فوز، فيما تمكّن نجوم الإمارات من السيطرة على المركز الثاني برصيد 10,8560 و88 فوزاً، ليكون المركز الثالث من نصيب اللاعبين الروس برصيد 70,320 نقطة و71 فوزاً.

نزال السيدات

وانطلقت نزالات الختام مع نزالٍ للسيدات وتعادلت البرازيلية بريندا لاريسا مع الأرجنتينية إلينا كاراوني في نزال وزن الديك- 49 كيلوجراماً، لتحصل البرازيلية لاريسا على الفوز بقرار الحكام، وتفوقت البرازيلية آنا رودريغيز على الهولندية روز الشروني في فئة وزن الريشة، 55 كيلوجراماً، وخطفت الذهبية.

وحصدت البرازيلية بياتريز ميسكيتا ذهبية الوزن الخفيف-62 كيلوجراماً من أمام الإيطالية مارغوت سيكاريلي. ونالت البرازيلية إنجريد سوزا ذهبية فئة الوزن المتوسط، 70 كيلوجراماً على حساب البولندية ماجدلين لوسكا، والبرازيلية يارا ناسيمينتو بذهبية الوزن الثقيل، 95 كيلوجراماً للسيدات

منافسات الرجال

وفي منافسات الرجال حسم البرازيلي ناثانيل فرنانديز حامل الحزام الأسود لقب وزن الريشة الخفيف، 56 كيلوجراماً بعد منافسة قوية مع مواطنه فرانسيسكو جوناس أندرياس، وفي فئة وزن الريشة، 62 كيلوجراماً للرجال، نال البرازيلي دييجو ريس، الذهبية، بفوزه على جورجي رازمادزي «جورجيا»، وتفوق الأرجنتيني لافاسيلي على البرازيلي إزرايل ألميدا في الوزن الخفيف- 69 كيلوجراماً.

وفاز البرازيلي مايكل جالفاو بذهبية وزن الويلتر،77 كيلوجراماً، ومواطنه أيزاك براز بذهبية الوزن المتوسط، 85 كيلوجراماً، فيما خطف البرازيلي إريك مونيس ذهبية الوزن الثقيل الخفيف، 94 كيلوجراماً، ونال البرازيلي جوتيمبيرج بيريرا لقب فئة الوزن سوبر ثقيل- 120 كيلوجراماً بفوزه على النجم الأنغولي والتر دوس سانتوس.

شراكات

أكد اتحاد الإمارات للجوجيتسو أنه يثمن شراكاته الاستراتيجية التي تحظى بدعمها بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، مشيراً إلى أن الرعاة والشركاء الذين يمثلون مختلف القطاعات، يحرصون على أن يكونوا جزءاً من النجاح.

وأقيمت النسخة الثالثة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بدعمٍ من الشركاء الاستراتيجيين لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، وهم شركة إعمار مطوّر أساليب الحياة العصرية، وبريمير موتورز شريك السيارات الحصري، وقناة أبوظبي الرياضية القناة الرياضية الرسمية، وسكاي نيوز عربية شريك الأخبار الدولي، وآفاق الإسلامية للتمويل وبنك أبوظبي الأول وهم الشركاء الألماسيون.

وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) شريك الطاقة، ووزارة الداخلية وهو الشريك الحكومي، والهلال الأحمر الإماراتي وهو شريك الخدمة المجتمعية، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) وياس كلينك وهم شركاء الرعاية الصحية، ومجلس أبوظبي الرياضي ورابطة أبوظبي للمحترفين وهم الشركاء الداعمون، وبالمز الرياضية ودولفين للطاقة ولولو هايبرماركت ودائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي وأداسي ومرموم للألبان ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية ومجموعة المسعود وهم الشركاء الذهبيون.

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