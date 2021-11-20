لوحة تراثية لقوارب التجديف في «دبي المائية» اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تشهد قناة دبي المائية بمنطقة الجداف عند الرابعة عصر اليوم منافسات سباق الجولة الثانية من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، تنطلق القوارب من عمق مياه القناة المائية باتجاه خط النهاية عند خور دبي وفستيفال سيتي لمسافة تزيد على 2.3 كلم، ووصل عدد القوارب المشاركة إلى 36 قارباً تتنافس في الشوطين الأول والثاني (الشوط المفتوح).

ويكتسب السباق أهمية خاصة كونه محطة التأهل إلى أغلى بطولات الموسم سباق كأس آل مكتوم الذي يحتفل هذا العام بنسخة اليوبيل الفضي، كما سيتم خلال السباق إقامة الشوط المفتوح للمرة الأولى في تاريخ البطولة، والتي بدأت موسم 1996-1997، حيث قرر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اعتماد إقامة هذا الشوط ليجمع قوارب المؤسسات والشركات وقوارب الأشقاء الخليجية في تنافس قوي.

ويعكس اختيار مسار السباق اهتمام نادي دبي الدولي للرياضات البحرية واللجنة المنظمة بإبراز معالم دبي الرائعة في واجهة المشاريع الحضرية في قلب دبي على مياه قناة دبي المائية في المنطقة التي تبرز برج خليفة ومرسى دبي كريك هاربور أحدث الوجهات السياحية، إضافة لقربه إلى محمية خور دبي للحياة الفطرية.

المشاركون

ويتقدم المشاركين في الشوط الأول القوارب وادي سهم 2 و47 دبي 5 و51، والصاروخ 7 وهينام 9 وبراق 13 والبرق 15 والزعابي 31 وشباب المرفأ 34 والفهيدي 36 وأساس 39 والباز 43 والشحي 45 والظافر 49 وجلفار 55 والمغيرة 58 والفجيرة 59 والمطاف 61 والطرف 80، كما تشارك قوارب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، بقوة عبر قوارب الذهب 60 و64 و65 و66 والتي ارتبطت بهذه الفئة من السباقات منذ تأسيسها محققة الإنجازات والبطولات، فيما تسجل قوارب فريق عناد 2 و14 و19 لمالكها خلفان الزعابي حضوراً متميزاً.

ويجمع الشوط الثاني نخبة قوارب الخليج والمؤسسات الحكومية والوطنية، والتي يتقدمها قوارب شرطة دبي 3 و30 والماسة لتأجير السيارات 8 وشرطة أبوظبي 29 وقاربا عمان 44 و96 وشرطة رأس الخيمة وقاربا البحرين فيكتوريوس 53 وكي اتش كي 54.

ترحيب

ورحب محمد عبد الله حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالمشاركين، من الملاك والنواخذة والبحارة، متمنياً لهم التوفيق في مراحل السباق الكبير، ومشيداً بالتعاون المستمر مع اللجنة المنظمة، وقال إقامة الشوط المفتوح سيخطف الأنظار من خلال مشاركة النخبة من النواخذة والبحارة.

الجولة الأولى

وكان نادي دبي الدولي للرياضات البحرية نظم منتصف شهر أكتوبر الماضي سباق الجولة الأولى وفاز بالسباق الأول القارب عجمان 60 لمالكه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وبقيادة النوخذة جمعة الجنيبي بالصدارة، فيما فاز بالشوط الثاني كي أتش كي 54 لمالكه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، بقيادة النوخذة أحمد البوسميط.

30

أطلق نادي دبي الدولي للرياضات البحرية منافسات قوارب التجديف المحلية 30 قدماً للمرة الأولى في عام 1997 وشهد السباق الأول مشاركة 15 قارباً، وتوج بالمركز الأول القارب فتح المعين 2 بقيادة النوخذة خليفة علي النزر.

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