افتتاح مبهر لـ«مونديال دبي» للكاراتيه

المصدر: (دبي - علي شدهان)

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شهد مجمع حمدان الرياضي أمس، حفل الافتتاح الرسمي لبطولة العالم للكاراتيه بنسختها الـ 25، في ظل حضور حاشد من كوكبة من القيادات الرياضية المحلية والدولية، ورؤساء الوفود المشاركة في «مونديال دبي» الذي انطلقت منافساته 16 الجاري.

ويسدل الستار عليها غداً بمشاركة قياسية، بلغت أكثر من 1000 لاعب ولاعبة يمثلون 117 دولة، واستمتع الحضور بأضواء الليزرالتي أضفت جوا مبهرا في صالة المباريات والمدرجات.

وأشاد الإسباني أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، في كلمته خلال الحفل، بروعة التنظيم، وبجهود أبناء الإمارات في إقامة نسخة نموذجية، مثنياً على ارتفاع المستوى الفني للمنافسات.

وقدم اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، الشكر لراعي البطولة، سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، لدعم سموه للبطولة، مثنياً على جهود اللجنة العليا المنظمة، واللجان العاملة في البطولة، مقدراً دور مجلس دبي الرياضي، وكل الرعاة والجهات الداعمة والمساندة، مشدداً على أن الجميع عمل بروح الفريق الواحد من أجل إنجاح الحدث، وبما يتلاءم وسمعة الإمارات.

زيارة

على صعيد متصل، زار اللواء عبدالله علي الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، رئيس لجنة تأمين الفعاليات بشرطة دبي، موقع البطولة في مجمع «حمدان الرياضي»، واستقبله اللواء «م» الرزوقي، وراشد آل علي الأمين العام لاتحاد الإمارات، مدير البطولة، ومحمد عباس المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للكاراتيه، عضو اللجنة الفنية الدولية.

لقاء سبينوس

والتقى اللواء الغيثي، الإسباني أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، واطلع من اللجنة المنظمة، على كافة التدابير، مؤكداً التعاون التام مع اللجنة من أجل توفير إنجاح البطولة بالمستوى المعروف عن جميع البطولات التي يتم تنظيمها في الدولة، مبدياً ارتياحه من الإجراءات الاحترازية والتنظيمية، مؤكداً نجاح اتحاد الإمارات للكاراتيه في تنظيم الحدث العالمي بصورة مشرفة.

من جهته قدم اللواء «م» الرزوقي، الشكر للمسؤولين بإدارة هيئة أمن المنشآت على جهودهم، والقيام بدور كبير، والتعاون الى ابعد الحدود مع الاندية والاتحادات من اجل تحقيق النجاحات المطلوبة لجميع البطولات والفعاليات التي تقام في الدولة.

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