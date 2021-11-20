ساحات إكسبو.. مضامير مفتوحة للجري

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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توّج الكيني بيثوال إيغون بطلاً لسباق «إكسبو 2020 دبي» للجري لمسافة 10 كلم، الذي أقيم أمس، بدعم من مجلس دبي الرياضي، ومشاركة أكثر من 5 آلاف عداء وعداءة من 112 جنسية.

وشهد السباق مشاركة مجتمعية واسعة من المواطنين والمقيمين والزوار من خارج الدولة من مختلف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية، في صورة رائعة تترجم الأبعاد المجتمعية والثقافية للحدث الكبير، تحولت أروقة المعرض العالمي وشوارعه الرئيسية إلى مضامير مفتوحة للجري وسط أجواء المرح والحماسة والسعادة منذ الصباح الباكر وتواصلت الفعالية لأكثر من 3 ساعات، حيث شارك المتسابقون في 3 سباقات لمسافة 3 كلم و5 كلم و10 كلم.

وحصد بيثوال ايغون المركز الأول في سباق 10 كلم رجال، محققاً زمناً 29:23 دقيقة، وحلّ العداء المغربي ياسر العشعوشي في المركز الثاني، بزمن 29:24 دقيقة، وجاء العداء الكيني جوناثان مايو بالمركز الثالث بزمن 29:29 دقيقة وفي فئة السيدات ضمن سباق 10 كلم جاءت الأمريكية إيليان كليغ بالمركز الأول.

واحتلت كارين ويليامسن المركز الثاني وبيا هانسكي المركز الثالث. وأكد البطل ايغون ووصيفه العشعوشي أنهما حضرا من كينيا والمغرب في زيارة لدبي لمدة أسبوع واحد من أجل المشاركة في السباق.

وفرض العداؤون المغاربة سيطرتهم على سباق الرجال 5 كلم، وحقق المغربي سفيان دردور المركز الأول يليه مواطنه عبد العالي بوعزاوي وحصل الماليزي سوه واي تشينغ على المركز الثالث، وفي فئة السيدات لسباق 5 كلم، جاءت الإيرلندية جيليان كلارك في المركز الأول، وحلت جوان هوكغوال بالمركز الثاني وياسمين بيتمان في المركز الثالث.

وجاءت المشاركة الكبيرة من مختلف فئات المجتمع والجنسيات تأكيداً على دعم «إكسبو 2020 دبي» الفعالية الفريدة وما تحمله من قيم مجتمعية تهدف لتحفيز أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة، حيث شهد سباق 3 كلم مشاركة واسعة من العائلات والأطفال، وقامت اللجنة المنظمة بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى وتسليم كافة المشاركين ميداليات تذكارية بشعار إكسبو وسط أجواء احتفالية كبيرة.

الكيني بيثوال إيغون بطل سباق 10 كلم | من المصدر

الكيني بيثوال إيغون بطل سباق 10 كلم | من المصدر

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