رئيس الاتحادين الآسيوي و العربي للرجبي: تصفيات المونديال " باكورة" بطولاتنا بعد نقل المقر للإمارات

المصدر: وام

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أكد قيس الضالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي أن استضافة دبي لتصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم للرجبي، المقرر إقامتها في كيب تاون بجنوب أفريقيا العام المقبل 2022 تعد باكورة بطولات الاتحاد الآسيوي الكبرى بعد نقل مقره من هونج كونج إلى دولة الإمارات، وموافقة 16 منتخبا على المشاركة في تصفيات السيدات والرجال لحسم بطاقتي التأهل عن كل فئة إلى المونديال.

وقد انطلقت اليوم على ملعب مدينة دبي الرياضية التصفيات الآسيوية للرجبي المؤهلة لكأس العالم بمشاركة 8 منتخبات في منافسات الرجال، ومثلها لمنتخبات السيدات.

و شهدت منافسات اليوم الأول الأدوار الأولى لحسم المنتخبات المتأهلة إلى نصف النهائي على أن يشهد اليوم الثاني غدا إقامة الدورين نصف النهائي والنهائي والذي سيتأهل طرفا كل مباراة به إلى المونديال.

و أشاد الضالعي بالجهود الكبيرة التي قدمها اتحاد الإمارات للرجبي لاستضافة و تنظيم هذه البطولة الكبرى التي تشهد مشاركة أعلى فئة من اللاعبين المحترفين مع منتخباتهم خاصة فيما يتعلق بتوفير ملاعب التدريب والإعاشة و المواصلات و مشاركة حكام من مختلف مناطق آسيا.. مشيرا إلى أنها كلها عوامل تؤكد نجاح هذا الحدث الكبير بشهادة مسؤولي المنتخبات المشاركة.

و عبر رئيس الاتحادين الآسيوي و العربي للرجبي عن فخره بوجود مقر الاتحاد في دولة الإمارات و استضافة دبي لبطولة بمثل هذا المستوى والمنافسة بين المنتخبات المشاركة من أجل التأهل لكأس العالم .

وقال : " ثقة الجمعية العمومية للاتحادات الآسيوية في دولة الإمارات وسام على صدورنا و ترحيبهم باستضافة مقر الاتحاد القاري بدبي و تنظيم هذه البطولة الكبرى في الإمارة محل سعادة و فخر لي شخصيا لأنها دولتي التي أعتز بها في المقام الأول قبل أن أكون رئيسا للاتحاد الآسيوي".

و كشف قيس الضالعي رئيس الاتحاد العربي في الوقت نفسه عن استضافة تونس للبطولة العربية للرجبي في نسختها السابعة في فبراير المقبل، معبرا عن طموحه بأن تكون النسخة الأكبر على مستوى البطولات العربية، وقال: " الاستعدادات بين الاتحادين العربي والتونسي بدأت منذ شهرين للترتيب لاستضافة البطولة في فبراير المقبل والمزمع أن تكون النسخة الأكبر بمشاركة منتخب الإمارات و نخطط لأن يرتفع عدد المنتخبات العربية المشاركة فيها إلى 10 منتخبات رجال، و6 سيدات بعدما كان عددها ثمانية للرجال و أربعة للسيدات في البطولة العربية الأخيرة التي استضافتها مدينة الإسكندرية المصرية".

واعتبر الضالعي أن جهود مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي الحالي و الذي يشرف برئاسته علاوة على رئاسته للاتحاد العربي ترتكز على ترك بصمة كبيرة تسهم في تطوير ونهضة رياضة الرجبي على الصعيدين القاري والعربي خاصة وأنها رياضة أولمبية تواجدت في أخر دورتين أولمبيتين بريو دي جانيرو وطوكيو مؤكدا أن الجهود الحالية من شأنها ترك إرث إيجابي على رياضة الرجبي على الصعيدين القاري و العربي.

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