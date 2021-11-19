المصرية "أحلام يوسف" تحرز أول ميدالية ذهبية للعرب في بطولة العالم للكاراتيه بدبي

المصدر: وام

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أحرزت النجمة المصرية أحلام يوسف أول ميدالية ذهبية لبلادها وللعرب في مسابقة 55 كجم كوميتيه ضمن منافسات بطولة العالم للكاراتيه المقامة في مجمع حمدان الرياضي.

وتقدم كل من اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للكاراتيه والدكتور إبراهيم القناص عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي رئيس الاتحاد العربي بأحر التهاني إلى البعثة المصرية المشاركة بالبطولة على هذا الإنجاز .. وقال الرزوقي إن مصر تمتلك خبرة طويلة في هذه اللعبة ولذلك ليس بغريب أن ينافس منتخبها على الميداليات الذهبية.

وتأهل للنزالات النهائية والمنافسة على الميدالية الذهبية لاعبو المنتخب المصري عبدالله ممدوح في وزن 75 كجم ويوسف عماد في وزن 84 كجم ومنة شعبان في وزن فوق 68 كجم بينما يتنافس على البرونزية كل من علي الصاوي وياسمين الجويلي.

وتوقع حسام عجوز نائب رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه ارتفاع عدد الميداليات في نهاية البطولة إلى 7 .

على صعيد متصل، اطلع اللواء عبدالله علي الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بشرطة دبي خلال زيارته موقع بطولة العالم للكاراتيه في مجمع حمدان الرياضي على التدابير الأمنية ..وأكد على التعاون التام مع اللجنة المنظمة للبطولة من أجل إنجاح البطولة بالمستوى المعروف عن جميع البطولات التي يتم تنظيمها في الدولة ..مشددا على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والتنظيمية لإخراج هذا الحدث العالمي بصورة مشرفة.

وخلال الزيارة التقى اللواء الغيثي .. اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للكاراتيه وراشد آل علي الأمين العام لاتحاد الإمارات مدير البطولة ومحمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد عضو اللجنة الفنية الدولية والإسباني انطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه.

يذكر أن اللجنة الفنية خصصت يوم الأحد المقبل موعدا لإقامة منافسات خاصة لأصحاب الهمم بمشاركة 100 لاعب ولاعبة، في مبادرة تأتي دعما لفئة أصحاب الهمم ومنحهم الفرصة لأن يكونوا في قلب الحدث.

يشار إلى أن المهندسة الإماراتية شيخة علي راشد الكعبي تشارك في المونديال الحالي من خلال عضويتها في لجنة المراسم والتتويج.

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