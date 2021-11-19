4 مباريات في دوري اليد غداً

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تشهد ساحات كرة اليد غداً 4 مواجهات ساخنة في دوري رجال اليد ويحل الشارقة المتصدر برصيد 18 نقطة ضيفاً على النصر «15 نقطة»، ويلعب شباب الأهلي «14 نقطة» مع الجزيرة «8 نقاط» ويتطلع للعودة بالفوز من العاصمة،فيما يلتقي الوصل «10 نقاط» مع العين «14 نقطة» ويلعب مليحة «10 نقاط» مع دبا الحصن «6 نقاط».

وتتطلع جميع الفرق للفوز لتحسين مواقعها بختام الدور التمهيدي للدوري، وحجز أفضل المقاعد بمنافسات الدور قبل النهائي للبطولة والذي سينطلق 7 ديسمبر المقبل، حيث يتم تقسيم الفرق لمجموعتين حسب ترتيبها، ويقام الدور قبل النهائي بنظام الدوري من دور واحد ضمن المجموعتين.

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