منتخب الإمارات يفوز على سنغافورة في "دولية فزاع للبوتشيا"

المصدر: وام

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فاز منتخب الإمارات على نظيره السنغافوري بنتيجة / 4 / 3 / في منافسات الفرق "بي سي تو" في اليوم الخامس من بطولة فزاع الدولية للبوتشيا "آسيا وأوقيانوسيا_ دبي 2021"، وذلك بعد تألق أبطالنا صالح العليلي، وخالد المراشدة، وميثاء الحميري في قيادة المنتخب لتحقيق الفوز على المنافس.

وكانت الكلمة المسموعة في الحدث لـ"الأبطال النخبة" الذين حجزوا مقاعدهم للتواجد في بطولة العالم التي تستضيفها البرازيل في ديسمبر 2022، بعد أن ظهر فارق الخبرات في مثل هذه البطولات التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية، فيما اكتسب الشباب الذين ظهروا لأول مرة في النسخة السابعة فرصة الاحتكاك الدولي الذي سيكون له المردود الإيجابي على مشاركاتهم المقبلة، خصوصا أن بطولات فزاع تدفع دائما بالعديد من اللاعبين إلى الواجهة.

من ناحيته أكد ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم أن الإمارات ودبي لا تعترفان بالمستحيل، وأن بطولات فزاع الدولية تبقى دائما محط أنظار العالم، وأن بطولة آسيا وأوقيانوسيا عززت نجاحات الدولة كونها المكان الأمثل من ناحية الأجواء والإجراءات الاحترازية وتوفر المنشآت الرياضية لتنظيم مثل هذه الأحداث الرياضية المهمة.

وأشار العصيمي إلى أن الإمارات رائدة في رعاية "أصحاب الهمم" وتقطف ثمار الدعم الكبير الذي تحظى به هذه الفئة من "القيادة الرشيدة".

وكشف عن التحديثات التي صاحبت "دولية البوتشيا" بعد أن دخلت التكنولوجيا لادارة مسابقات اللعبة ..مشيرا إلى أن "فزاع الدولية" هي مسرح التعديلات الجديدة ليستفيد الإداريون والمدربون واللاعبون المشاركون في النسخة السابعة من مثل هذه التعديلات المهمة.

وقال إن رؤية مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم برئاسة ثاني جمعة بالرقاد وأعضاء المجلس تتمثل دائما في أن يكون النادي الأفضل في العالم حيث يسعى لإسعاد أصحاب الهمم وتأهيلهم.

وتابع: "عندما تصل إلى القمة وتعانق السحاب لابد من النظر إلى قمم أخرى من أجل الوصول إلى الطموحات المطلوبة وبلوغ الأهداف المنشودة".

وأضاف: "رفع علم الإمارات عاليا هو أول الأولويات خاصة أن "أصحاب الهمم" يدركون قيمة تمثيل الإمارات في المحافل القارية والدولية".

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