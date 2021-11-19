بريندان يتصدر «أوروبية الغولف» لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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تصدر الأيرلندي بريندان لولور المصنف رقم 2 عالمياً، الجولة الصباحية من بطولة الرابطة الأوروبية للاعبي الغولف من أصحاب الهمم، التي تستضيفها دبي في ملعب الأرض في عقارات جميرا للغولف برصيد 70 ضربة بواقع ضربتين تحت المعدل، وتقام بطولة الرابطة الأوروبية لأصحاب الهمم تزامناً مع فعاليات بطولة «دي بي ورلد للغولف»، التي تمثل ختام موسم الجولة الأوروبية 2021 و«موسم السباق إلى دبي» ضمن سلسلة رولكس.

وتشارك بالمركز الثاني الإنجليزي مايك براون المصنف 19 عالمياً والكندي كورتيس باركلي المصنف السابع عالمياً برصيد 72 ضربة ضمن المعدل، وتلاهما الإيطالي توماسو بيرينو المصنف الثامن عالمياً برصيد 73 ضربة بواقع ضربة واحدة فوق المعدل.

تقام المنافسات في دبي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي للغولف «لأصحاب الهمم» الجهة المشرفة على التصنيف العالمي الجديد للاعبين من أصحاب الهمم، ويطلق عليها مسمى «نهائي دبي»، وتتكون البطولة من جولتين يضم مسارها 36 حفرة، ويشهد الحدث إقامة العديد من الفعاليات المخصصة للجماهير تجمع بين إثارة الغولف والأنشطة الترفيهية.

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