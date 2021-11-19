تحدي دبي للجري يساعد شاباً فلسطينياً على إنقاص 140 كلغ من وزنه

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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أنهى شاب فلسطيني يدعى محمد محسن سباق إكسبو 2020 دبي للجري، وهو على قمة السعادة والشعور بالفخر والاعتزاز لقدرته على إنهاء سباق 10 كلم، ولفتت فرحته الأنظار عند خط النهاية وهو يحمل بين يديه صورة كبيرة تبرز ما كان عليه وزنه قبل عامين (230 كلغ) حيث لم يكن قادراً على الركض لمسافة 500 متر

فرحة الشباب الفلسطيني ترجمت لحظة الانتصار والعزيمة وتعبير منه على هدف كبير تحقق في حياته وكأنه يولد من جديد، مع إنهائه سباقاً لمسافة 10 كلم، وهو ما اعتبره إنجازاً تاريخياً له ونقطة تحول كبرى في حياته.

وأكد محمد محسن أنه أراد مشاركة قصته الملهمة للجميع وتسليط الضوء عليها حتى تكون درساً لكل من فقد الأمل في تغيير نمط حياته إلى الأفضل.

وكشف هذا الشاب عن أن مبادرة تحدي دبي للجري، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ضمن تحدي دبي للياقة 30× 30، ساعدته على تحقيق أهمّ انتصار في حياته والتخلص من وزنه الزائد (140 كلغ) بإنقاصه من 230 كلغ إلى 90 كلغ فقط خلال عامين وحثه على اتباع نمط صحي ورياضي، ووجه الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم،على المبادرات الرائعة.

وأشار الفلسطيني، محمد محسن أن معاناته من الوزن الزائد استمرت منذ سنوات طويلة قبل أن تغرس فيه مبادرة تحدي دبي للجري عشق الرياضة واعتمادها كأسلوب حياة، مشيراً إلى أنه تعرف من خلال مشاركته في النسخة الأولى لتحدي دبي للجري التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في 2019،على أعضاء فريق «ران 530» المجتمعي، الذي شجعه على مواصلة ممارسة الرياضة بشكل مستمرّ، وقال: عانيت لسنوات طويلة من الوزن الزائد لكن بمجرد تلبية دعوة الانضمام لتحدي دبي للجري قبل عامين تغيرت حياتي للأفضل 180 درجة، وأصبحت مستمتعاً بلياقتي من خلال التزامي باتباع نمط حياة صحي ورياضي.

وتابع: قبل عامين كنت أركض بصعوبة لمسافة 500 متر فقط، فيما أصبحت قادراً على الجري لمسافات طويلة حالياً بعد أن نجحت في إنقاص وزني إلى 90 كلغ خلال عامين، وأصبحت مواظباً على ممارسة الرياضة وسأخوض الأسبوع المقبل تجربة أول سباق ماراثون في حياتي لمسافة 42 كلم.

وشدد محمد محسن على أهمية ممارسة الرياضة لتحقيق السعادة وتجنب أمراض السمنة والمرتبطة بالخمول وبنمط الحياة غير الصحي.

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