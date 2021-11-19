طواقم إماراتية في بطولات اليد الآسيوية والخليجية

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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رشح الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، صالح بن عاشور الحكم والمراقب الدولي، عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة القوانين والتحكيم في الاتحاد القاري، ومحمد ناصر الحكم القاري، عضو لجنة الخبرات بالاتحاد الآسيوي لعضوية اللجنة الفنية المشرفة على البطولة الآسيوية العشرين للرجال، والمؤهلة إلى كأس العالم في بولندا والسويد 2023، والتي تستضيفها جدة من 18 إلى 31 يناير المقبل.

كما تم ترشيح عبد الله خميس الناخي، الحكم القاري والمراقب الفني مراقباً فنياً لمباريات اليد ضمن دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة، والتي تستضيفها الكويت من 4 إلى 10 يناير المقبل.

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