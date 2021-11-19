غدا .. انطلاق مهرجان "الخمسين" للرياضات البحرية على كورنيش أبوظبي

المصدر: وام

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ينطلق مهرجان "الخمسين" للرياضات البحرية بمختلف أنواعها غدا "السبت والذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية " حتى 27 نوفمبر الجاري تزامنا مع احتفالات الدولة بعام الخمسين .

و تنطلق المنافسات بحدثين الأول سباق التجديف الأولمبي الذي يقام بمشاركة أكثر من 30 لاعبا ممن أعمارهم فوق 18 عاما، فيما يتمثل الثاني في سباق ربدان للمحامل الشراعية فئة 22 قدما " الجولة الخامسة " لهذه الفئة بمشاركة 50 محملا يقودهم بحارة من الشباب وينطلق عند الثالثة عصرا ويتسابق البحارة لمسافة 8 أميال بحرية.

و تتواصل منافسات المهرجان يوم الاثنين المقبل بتنظيم تحدي الترايثلون الذي يتضمن السباحة والجري والكاياك وتنطلق منافساته عند الرابعة عصرا ويشارك فيها 50 لاعبا و لاعبة ممن أعمارهم فوق ثماني سنوات.. أما منافسات يوم الثلاثاء فتشهد فعاليات يوم السيدات فقط بإقامة تحدي السيدات لقوارب الكاياك بمشاركة 50 لاعبة وينطلق السباق عند الثالثة عصرا.

و يشهد فرع النادي في مدينة المرفأ تنظيم سباق المرفأ للإبحار الشراعي للناشئين في اليوم نفسه و تتضمن منافساته فئتي الأوبتممست وقوارب الليزر 4.7.

و تتواصل فعاليات مهرجان "الخمسين" للرياضات البحرية الأربعاء المقبل بإقامة تحدي التجديف الداخلي بمقر النادي على كاسر الأمواج بكورنيش العاصمة أبوظبي وتنطلق منافساته عند الرابعة من عصر الأربعاء بمشاركة 70 لاعبا ممن أعمارهم فوق 16 عاما.

و لم يفت القائمون على المهرجان تنظيم فعاليات مصاحبة لأصحاب الهمم لتقام الخميس منافسات تحديات الأولمبياد الخاص لفئات "الكياك" والإبحار الشراعي وفئة الليزر لمن هم فوق 12 عاما وتنطلق عند الثانية من بعد الظهر بمشاركة 30 لاعبا ولاعبة.

ويقام في اليوم نفسه سباق أبوظبي للإبحار الشراعي فئة الصغار لمن هم فوق ست سنوات، بمشاركة 50 متسابقا فيما يشهد يوما الجمعة والسبت إقامة سباق أبوظبي للإبحار الشراعي "الريجاتا" "الشراع الحديث" لفئات الاوبتسمت والليزر 4.7 والليزر راديال لمن هم فوق ثماني سنوات ليكون مسك ختام المهرجان الذي يستمر 8 أيام.

من جهته وجه أحمد ثاني مرشد الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية العضو المنتدب بهذه المناسبة التهنئة للقيادة الرشيدة ولشعب الإمارات على الاحتفال بعام الخمسين على تأسيس الدولة.

وقال : "إنها مناسبة عظيمة في ظل ما حققته دولتنا الحبيبة من تقدم في مختلف المجالات على مدار الخمسين عاما الماضية لتقف شامخة عالية بين مصاف الدول الكبرى و المتقدمة بفضل القيادة الرشيدة ورؤاها السديدة".

وأكد أن الجميع يحرصون على المشاركة في هذه المناسبة لذا فإن نادي أبوظبي للرياضات البحرية كعادته وكجزء من هذا الوطن أراد الاحتفال بها من خلال تنظيم مهرجان بحري كبير تشارك فيه فئات المجتمع كافة كبارا و صغارا رجالا ونساء".

وعبر عن ثقته التامة بالتزام الجميع بالإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن السلامة العامة للمجتمع هي الأهم لذا سيقام الحدث وفق لوائح وإجراءات صحبة صارمة.

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