5000 عدّاء من 112 جنسية في «إكسبو للجري»

المصدر: دبي- عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

يتصدر سباق «إكسبو 2020 للجري»، قائمة الفعاليات الرياضية، اليوم، بمشاركة أكثر من 5 آلاف عداء وعداءة من 112 جنسية، من مختلف الأعمار، ومستويات اللياقة البدنية، ويقام السباق في 3 فئات لمسافة 3 كلم و5 كلم و10 كلم، وينطلق من أمام جناح جامعة الدولة العربية في منطقة الفرص بإكسبو دبي 2020، وتمرّ المسارات الثلاثة عبر العديد من الأجنحة، بين مناطق الفرص والاستدامة والتنقل، قبل أن تلتقي جميعها في ساحة الوصل، وتنتهي عند خط النهاية، القريب من مركز دبي للمعارض.

ويقام السباق في 3 فئات، لمسافة 3 كلم 5 كلم و10 كلم، وتمرّ المسارات الثلاثة، عبر العديد من الأجنحة في مناطق الفرص والاستدامة والتنقل، قبل أن تلتقي جميعها في ساحة الوصل، وتنتهي عند خط النهاية، القريب من مركز دبي للمعارض.

وتفتح قرية السباق أبوابها في الساعة 5:30 صباحاً، ويتجمع المشاركون في سباق 10 كلم على الساعة 6:30 صباحاً، فيما تعطى شارة انطلاق لسباق في 7:00 صباحاً، فيما ينطلق سباق 5 كلم في الساعة 8:00 صباحاً، وسباق مسافة 3 كلم في الساعة 8:30 صباحاً.

وتتوافر خيارات عديدة للمشاركين، من أجل الوصول إلى قرية السباق في إكسبو 2020، باستخدام مترو دبي، أو سيارات التاكسي، أو السيارات الخاصة، أو بواسطة الحافلات المجانية، التي ستعمل فقط بداية من الساعة 6 صباحاً.

ودعت اللجنة المنظمة، أصحاب السيارات الخاصة، إلى اتباع اللافتات المؤدية إلى مقر «إكسبو 2020 دبي».

وتم توزيع المشاركين حسب فئات عمرية مختلفة، حيث تتاح المشاركة في سباق 3 كلم، ضمن أربع فئات عمرية، هي: من 1 إلى 8 سنوات، و9-12 سنة، 13-18 سنة، و19 سنة فما فوق، فيما تنقسم فئات سباق 5 كم إلى 8 فئات، هو يتضمن سباق 10 كلم، ست فئات، مع ضرورة الحفاظ على ارتداء الكمامة في جميع الأوقات، إلى غاية بدء السباق، والالتزام بالتباعد الاجتماعي لمسافة متر واحد على الأقل.

وينطلق المشاركون عبر أفواج، يتكون الفوج الواحد من 500 متسابق في وقت واحد، على فترات زمنية فاصلة، تقدر بدقيقة واحدة، وبعد إنهاء السباق، يتسلم كل مشارك ميدالية المشاركة، وفي الختام، سيتم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى الثلاثة في كل فئة عمرية من كل سباق، ويتم احتساب زمن كل متسابق من خلال شريحة تم تسليمها مع حقيبة السباق، والتي ستقوم بحساب الزمن من وقت عبور خط البداية، حتى تجاوز المتسابق لخط النهاية.

ويخوض المتسابقون تجربة فريدة من نوعها، بالجري داخل أروقة «إكسبو دبي 2020»، وحول الأجنحة، والاستمتاع بمشاهدة المباني الخاصة بالحدث، المصممة وفق أحدث تقنيات الهندسة المعمارية، التي تحاكي المستقبل، وستتاح الفرصة لجميع المتسابقين، الاستمرار بالوجود طوال اليوم بالمجان في مقر إكسبو، حتى يتمكنوا من قضاء وقت مع العائلة، لزيارة جميع الأجنحة، والتعرف إلى ما تقدمه، والاطلاع على أحدث التقنيات العالمية الموجودة في إكسبو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز