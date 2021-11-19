9 أندية في انطلاقة دوري الطائرة اليوم

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تنطلق في السادسة والربع من مساء اليوم، مباريات الدوري العام للكرة الطائرة رجال للموسم الحالي، بمشاركة 9 أندية، وهي النصر، حامل اللقب، شباب الأهلي، الجزيرة، العين، عجمان، حتا، بني ياس، الرمس والوصل.

وتشهد الجولة الأولى، مواجهات النصر مع الجزيرة، شباب الأهلي مع بني ياس، الرمس مع الوصل، وعجمان مع العين، ويقام الدوري بنظام دوري من دورين، ويصعد منه الأربعة الأوائل للعب دورة «البلاي أوف»، لتحديد البطل.

وتعد بطولة الدوري، ثالث الألقاب التي تتنافس عليها الأندية هذا الموسم، بعدما حسم النصر لقبي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وكأس السوبر، بالفوز في المباراتين النهائيتين على شباب الأهلي.

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