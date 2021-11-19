المطيوعي.. ذهبية تاريخية في «عربية الدراجات»

المصدر: القاهرة - محمد أبوإسماعيل

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حقق الدراج الإماراتي الشاب محمد المطيوعي ذهبية سباق الفردي للشباب لمسافة 75 كم في البطولة العربية للدراجات المقامة في مصر، ليصبح أول دراج في تاريخ البطولات العربية لفئة الشباب يحرز ذهبيتي سباقي ضد الساعة والفردي في البطولة منذ أن انطلقت عام 1978، ونجح المطيوعي في التقدم بثقة في الدورة الأخيرة من السباق ليتفوق على 32 دراجاً شاركوا في البطولة، وفازت صفية الصايغ لاعبة المنتخب الوطني بميدالية فضية جديدة في سباق الفردي العام لمسافة 60 كم بعد منافسة قوية من 25 متسابقة، وأضاف منتخب الشابات برونزية الفرق لمسافة 45 كم في أول مشاركة خارجية لهن في هذه الفئة كما أنه الفريق الأصغر في البطولة ويضم هدى حسين ومروة كهور ومزنة المرزوقي ورناد اليافعي.

تختتم اليوم منافسات سباقات الطريق في البطولة العربية المجمعة الأولى بسباق اختراق الضاحية للكبار لمسافة 150 كم، وتشارك فيه الإمارات بفريق بقيادة يوسف ميرزا، إضافة إلى سباق تحت 23 سنة للمسافة نفسها، وسباق الناشئين لمسافة 45 كم، وتتوجه كل البعثات العربية إلى وسط القاهرة لخوض منافسات بطولة المضمار.

وبهذه النتيجة ارتفعت ميداليات الإمارات في منافسات الطريق وأصحاب الهمم إلى 15 ميدالية (6 ذهبيات و7 فضيات وبرونزيتان).

وأكدت مدربة فريق الإناث ربا خالد، سعادتها بما تقدمه اللاعبات رغم الظروف المرضية التي تعرضن لها ولكنهن نجحن في التتويج بعدد جيد من الميداليات، وثمنت تفوق صفية الصايغ وإحرازها الميداليتين الذهبية والفضية في البطولة، مشيرة إلى أن صفية الصايغ كانت قريبة من الانسحاب نتيجة مرضها ليلة السباق الأخير ولكنها أصرت على المشاركة وحصلت على الميدالية الفضية في فئة تحت 23 عاماً.

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