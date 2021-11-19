نجاح كبير لـ«تزلج المنحدرات الثلجية» في دبي

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

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نظم اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، بنجاح كبير عدداً من بطولات التزلج على المنحدرات الثلجية «بفئتيها التزلج المتعرج والحر»، بالتعاون مع اللجنة البارالمبية الإماراتية، ومجلس دبي الرياضي، وسكي دبي، وتشمل «البطولة الوطنية للتزلج»، و«البطولة الآسيوية البارالمبية»، و«بطولة تيمور الشرقية للتزلج»، وتختتم المنافسات اليوم على منحدر دبي الثلجي في مول الإمارات

وأكد هامل القبيسي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية أهمية هذا الحدث الذي يقام في دبي تزامناً مع مهرجان «إكسبو »، وتشهد البطولات مشاركة دولية تصل إلى 20 دولة، بتواجد «أصحاب الهمم» من خلال البطولة الآسيوية البارالمبية،وقال: نعمل مع شركائنا على احتضان المواهب وتوفير فرص المنافسة للأبطال، وبفضل دعم القيادة الرشيدة والتسهيلات والخدمات الرياضية المتوفرة أصبحت الإمارات البيئة الأفضل لاحتضان المنافسات الثلجية.

وعبر محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، عن سعادته للتعاون المستمر مع اتحاد الرياضات الشتوية لإقامة البطولة الدولية في «منحدر دبي الثلجي»، مشيراً إلى أن مشاركة ذياب المهيري هي الأولى من نوعها، ويأمل أن يكون نواة للتوسع في ممارسة لعبة التزلج لأصحاب الهمم.

وأكد محمد العتري المدير التنفيذي لسكي دبي والمشاريع الثلجية، استعداد فريق العمل يستعد لتقديم كافة التسهيلات لدعم الفرق المشاركة وعلى رأسهم فريقنا الوطني، وقال: قمنا بتوفير أمهر المدربين والمعدات للتأكد من تقديم فريقنا الوطني، وهم ذياب جاسم المهيري (لاعب التزلج البارالمبي) إلى جانب زملائه في فئة التزلج المتعرج، كل من حمده عبدالله السويدي، وعبدالله حسين البلوشي، وحسن الفردان، حيث تلقوا تدريباتهم وفق برنامج مكثف بإشراف أكاديمية متزلجي الإمارات في سكي دبي على يد مدربين من أصحاب الخبرات الدولية.

الجدير بالذكر أن الرعاة والشركاء كان لهم الدور الكبير في نجاح المنافسات الدولية، ومن أبرزهم المجلس السياحي السويسري الذي يسهم في دعم الفريق الوطني عبر توفير فرصة التدريب والتأهيل الرياضي لأبطالنا بعد البطولة في المنتجعات الثلجية بالتعاون مع كبرى مدارس التزلج السويسرية، إلى جانب شركة ZSI للتوريد والخدمات الرياضية، التي أسهمت بتوفير الملابس ومعدات التزلج للاعبين.

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