عمر الفضلي أصغر لاعب جوجيتسو ينال الحزام الأسود في الشرق الأوسط

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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في إنجاز جديد لرياضة الإمارات، فاز البطل الإماراتي عمر الفضلي ابن الـ 21 عاماً، بالميدالية الذهبية في منافسات المحترفين لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو لفئة 62 كغم.

ونال الحزام الأسود ليكون أصغر لاعب في الإمارات ومنطقة الخليج والدول العربية والشرق الأوسط يرقى للحزام الأسود، وحقق الفضلي الإنجاز بعد 8 أيام فقط من فوزه وحصوله على ذهبية الوزن نفسه في بطولة العالم التي أقيمت بأبوظبي واختتمت منافساتها الأسبوع الماضي.

وقام عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وبرفقته البرازيلي رامون ليموس المدير الفني للمنتخب، بتقليد الفضلي الحزام الأسود على منصة التتويج، في حضور الممثل العالمي ستيفان سيغال.

جاء ذلك خلال منافسات اليوم الخامس وقبل الأخير من النسخة الثالثة عشرة لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي انطلقت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمشاركة 4 آلاف لاعب ولاعبة من 90 دولة حول العالم، وتقام منافساتها في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية.

الأهم

واعتبر عبدالمنعم الهاشمي أن إنجاز عمر الفضلي هو الأهم في تاريخ رياضة الجوجيتسو بالدولة، وأن يوم 18 نوفمبر من عام 2021 يوم مهم في مسيرة اللعبة، لأنه شهد تقليد لاعب من خريجي برنامج محمد بن زايد للجوجيتسو المدرسي بالحزام الأسود، بعد تفوقه على كل نظرائه في العالم، في العديد من المناسبات، وعلى كافة المستويات.

مشيراً إلى أن عمر الفضلي بات الأفضل على المستوى العالمي في وزن 62 كغم، وكل اللاعبين يحسبون له ألف حساب، ليس فقط لقوته البدنية ولكن أيضاً لذكائه الفني وحركاته وأسلوب لعبه السهل الممتنع، وقدرته الفائقة في تطبيق خطط المدربين.

وقال الهاشمي: ونحن نحتفل بهذا الإنجاز لا بد أن نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدعمه المتواصل لرياضة الجوجيتسو، بما قادها للوصول إلى العالمية في أقصر مدة ممكنة، وساهم في صناعة أبطال عالميين من أبناء الدولة يشار لهم بالبنان، ويحسب لهم ألف حساب من المنافسين في كل دول العالم.

ونحن نعتبر أن برنامج الجوجيتسو المدرسي الذي اختير من قبل الاتحاد الدولي كأفضل برنامج لنشر وتطوير اللعبة هو الأساس في اكتشاف وصقل وصناعة الأبطال في مشروع الجوجيتسو الإماراتي، وننتهز تلك المناسبة ونتوجه بالشكر لشركائنا في المدارس والأسر والشركاء من الرعاة والداعمين، لأن ما حققه عمر هو إنجاز لكل مواطن إماراتي ووسام فخر يجعل منه قدوة لكل اللاعبين من الأجيال القادمة.

وتابع الهاشمي: هذا الإنجاز نواته الحقيقية برنامج الجوجيتسو المدرسي الذي انطلق برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ووصل بعدد ممارسي اللعبة في مدارس الإمارات إلى أكثر من 180 ألف لاعب ولاعبة، وكان له الفضل في تخريج مجموعة من أبرز أبطالنا في مقدمتهم عمر الفضلي الذي أسعدنا بإنجازه الكبير، ولا شك في أن الوصول إلى مرحلة الحزام الأسود في رياضة الجوجيتسو حلم كل لاعب محترف وقد تمتد هذه الرحلة إلى عشرات الأعوام، ولكن الفضلي اختصر الزمن باجتهاده ليكون أحد أصغر اللاعبين في تاريخ هذه الرياضة تقلداً للحزام الأسود.

ونجح البطل عمر الفضلي في تحقيق الميدالية الذهبية – فئة الكبار - حزام بني عن وزن 62 كجم بعد أداء رائع وتفوق صريح في النهائي على منافسه البرازيلي ليوناردو ماريو.

وأكد الفضلي أن أفضل شعور يمكن أن يتمّلك الفرد هو نجاحه في تشريف وطنه والوصول بعلم الدولة إلى منصات التتويج، وقال: هذا اليوم هو الأسعد في حياتي، وأهدي هذا الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الداعم لكل الرياضيين وملهمهم نحو تحقيق المجد، وأخص بالشكر عبد المنعم الهاشمي الذي يعاملنا معاملة الأب لأبنائه، والمدرب رامون ليموس الذي وصلنا بفضل خططه إلى الأداء الذي مكننا من مقارعة خيرة نجوم هذه الرياضة.

وأضاف: لا شيء يأتي بالمصادفة، لأنني ومنذ أكثر من 5 سنوات أتدرب يومياً بين 6 و7 ساعات، وكثفت استعداداتي وتحضيراتي لهذه البطولة، ولقد اكتسبت العديد من الخبرات في مشاركاتي الأخيرة ببطولتي العالم وآسيا خلال الأشهر الماضية. لقد جربت الفوز في بطولة أبوظبي العالمية أكثر من مرة، لكن الإنجاز هذه المرة مختلف وهو الأول لي في فئة الحزام البني، والقادم أجمل.

دراسة

وأضاف: درست المنافسين بشكل دقيق واللاعبين الذين أكدوا مشاركتهم، وحللت مع فريقي الاحتمالات الممكنة للنزالات التي سأخوضها، ووضعنا تكتيكات واستراتيجيات مختلفة لكل لاعب من اللاعبين، وركّزت بشكل خاص على ليوناردو، لأنني شعرت بأني قد أواجه في النهائي، ولأنه لاعب قوي بكل المعايير، وحرصت على دراسة أسلوبه على مدى الأسابيع الماضية وتحديد النقاط التي يمكنني من خلالها التفوق عليه، وركزت استراتيجيتي على توظيف نقاط قوتي التي لا يستطيع ليوناردو مواجهتها.

وخلال مجريات النزال أبدى ليوناردو مقاومة كبيرة وتبدلت نتيجة النزال عدّة مرات، إلا أنني تفوّقت عليه بالاستراتيجية والتركيز، حيث تمكنت من استغلال لحظات حاسمة بشكل مثالي، وحسمت النزال لصالحي، وفوجئت بتكريمي بالحزام الأسود وهو المستوى الذي يحلم جميع اللاعبين بالوصول إليه، ولهذا فإن فوز اليوم هو مصدر الاحتفال بإنجازين تاريخيين.

وقال رامون ليموس مدرب المنتخب الوطني: فوز عمر الفضلي كان متوقعاً لأنه ومنذ بداية مشواره في الجوجيتسو، يمثل ظاهرة فريدة من نوعها، فهو نموذج للتميز، والمثابرة والإصرار، وأتوقع له مسيرة حافلة بالإنجازات والمفاجآت والنجاحات التي ستتخطى كل التوقعات.

وشهدت جوجيتسو أرينا تنافس أبطال العالم في نهائيات فئة الحزام البني للرجال، وتصفيات الحزام الأسود للرجال، والحزام (البني/‏‏‏‏ الأسود) للسيدات.

وتتجه الأنظار اليوم إلى نهائيات الحزام الأسود، حيث تختتم فعاليات البطولة بتحديد أبطال هذه النسخة من البطولة الأغلى لكل عمالقة الجوجيتسو العالميين، وجوائز أبوظبي العالمية للجوجيتسو.

حضور

حضر المنافسات الشيخ زايد بن نهيان بن زايد آل نهيان، ومعالي سارة عوض مسلم رئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، وأدريان ماتشيلارو، سفير رومانيا لدى الإمارات، وعبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

ويوسف البطران ومنصور الظاهري عضوا مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ود. محمد راشد الهاملي المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان، وفهد سالم أحمد الكيومي وكيل دائرة الإسناد الحكومي، وأحمد محمود فكري مدير مركز الإحصاء أبوظبي، ومحمد خليفة النعيمي مدير عام الشؤون المالية التنفيذية - دائرة المالية، والنجم العالمي ستيفن سيغال، وفهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد.

تنظيم مثالي

وأشاد أدريان ماتشيلارو سفير رومانيا لدى الإمارات، بالتنظيم المثالي لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، مؤكداً أن أبوظبي تتفوق على نفسها مع كل نسخة جديدة من هذه البطولة.

ولفت إلى دور دولة الإمارات الإيجابي في دعم جهود إرساء الأمن والسلم العالميين، واحتضانها للعديد من الثقافات، ومساهمتها في تفعيل لغة الحوار بين الشعوب، وقال: مع استعداد دولة الإمارات للاحتفال بيومها الوطني الخمسين، فإنها تثبت للعالم أنها تمثل أفضل نموذج للتطور في المنطقة، حيث نجحت في الترحيب بأكثر من 190 دولة تحت سقف إكسبو 2020 وهو إنجاز تعجز عن وصفه الكلمات.

وقال أحمد رحمة المسعود، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المسعود: فخورون بأن نكون مرة جديدة شريكاً ذهبياً لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو. وتعكس مشاركتنا في البطولة اهتمامنا الكبير بمحور الرياضة والشباب، باعتباره إحدى أهم الركائز الثلاث التي يقوم عليها برنامج المجموعة الخاص بالمسؤولية المجتمعية للشركات، وهو ما يؤكد التزامنا الكامل بتعزيز علاقتنا بالمجتمعات الرياضية في الإمارات.

نتائج

وعلى صعيد منافسات اليوم الأول لفئة الكبار حققت أكاديمية كوماندو جروب المركز الأول برصيد 63,680 نقطة، وحلت أكاديمية «جي إف تيم» البرازيلية بالمركز الثاني برصيد 55,920 نقطة، وأكاديمية الوحدة في المركز الثالث برصيد 50,400 نقطة

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